ОБЩИМ КРУГОМ

Воспитать гражданина и патриота – в средней школе поселка Аше прошел большой праздник, посвященный двум знаковым историческим датам – 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и 81-й годовщине образования Краснодарского края.

– Оба события важны для всех нас, поэтому мы решили их отметить широко, торжественно, с приглашением почетных гостей, – рассказала заместитель директора образовательного учреждения Асмик Терзян. – Участниками праздника стали атаман хуторского казачьего общества северного кордона, старший вахмистр Николай Анненко с семьей, а также казаки Роман Медведев и Рашид Кулиев.

Дети радушно встретили гостей праздничным караваем. В ходе торжественной линейки говорили о героических страницах прошлого: освобождении края от врага, о беспримерном подвиге самопожертвования простых советских солдат и тружеников тыла. Свои знания о событиях тех лет школьники разных классов продемонстрировали в викторине по краеведению.

– Специально к этому празднику дети подготовили обширную и разнообразную концертную программу, в которой мы постарались показать красоту и самобытность культур нашего многонационального региона, – отметила Асмик Терзян. – Например, школьный хор под руководством Людмилы Паульс исполнил песни о родном крае, девятиклассница Алина Тлиф и третьеклассник Исмаил Хатхе показали зажигательный адыгский танец, а группа учащихся начальных классов – веселый "Казачий пляс".

– Патриотическое воспитание – не разовая акция, проводимая от даты к дате, – подчеркивает директор школы Фрида Оганесян. – Любовь к малой и большой Родине прививается постоянно, с регулярным вовлечением детей через образовательный и воспитательный процессы. Дети запоминают то, что они делают сами, то, что было ярким и понятным. Цикл мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и 81-ой годовщине образования Краснодарского края, – одно из важнейших звеньев в системе воспитательной работы.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]