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Праздник на площади Свободы

Праздник на площади Свободы
Четверг, 4 Октябрь, 2018 - 08:45

30 сентября в Сухуме состоялся парад в честь 25-летия победы в войне 1992-1993 годов и десятилетия признания Российской Федерацией Республики Абхазия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба пригласил казаков Кубанского казачьего войска принять участие в юбилейном параде.Казаки Адлерского районного казачьего общества, как ближайшие соседи, выехали в Абхазию представлять казаков Кубани. В параде также участвовали казаки почетного караула ККВ, приехав из Тамани, где они представляли войско на ежегодном мероприятии в честь первой высадки казаков на черноморский берег. С праздничной трибуны парад приветствовал атаман ККВ казачий генерал Николай Долуда, стоящий рядом с президентами Абхазии, Южной Осетии, главой Республики Адыгея и представителями делегаций других стран, приехавших поздравить дружественный народ Абхазии.
Среди казаков, прошедших по площади Свободы, были ветераны боевых действий, откликнувшиеся на призыв народа Абхазии и героически воевавшие в Грузино-Абхазской войне. Юбилейный парад открыли ветераны войны, которых вся площадь приветствовала криками спасибо! Затем шли парадные расчеты Абхазских, Российских вооруженных сил и Южной Осетии, кубанские, донские и абхазские казаки. Заканчивали парад колонны боевой техники, по небу пролетели вертолеты и самолеты.
После парада многие участники и гости разъезжались по памятным местам для того, чтобы возложить цветы к могилам павших, почтить их память.

Надежда ЛУГАНСКАЯ.

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