Термин "конвергентные технологии" появился в начале 2000-х годов и означает не только взаимное влияние, но и взаимопроникновение био-, нано-, инфо- и когнитивных технологий с частичным слиянием и появлением интересных результатов на стыке областей. С инициативой создания такой дискуссионной площадки выступил на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2015 года Президент РФ Владимир Путин.

– Среди проблем, которые затрагивают будущее всего человечества, и такой вызов, как глобальное изменение климата. Речь должна идти о внедрении принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволяют восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба. Предлагаем созвать под эгидой ООН специальный форум, комплексно посмотреть на проблемы, связанные с исчерпанием природных ресурсов, разрушением среды обитания, изменением климата. Россия готова выступить одним из организаторов такого форума, – подчеркнул глава государства.

Прошло три года, и Глобальный форум конвергентных и природоподобных технологий открылся в Сочи. Он проводится совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по поручению Президента России Владимира Путина. Организаторы уверены, что форум придаст импульс развитию торгово-экономических отношений и будущих совместных проектов, направленных на усиление позиций передовых российских товаров и технологий на международной арене, а также создаст необходимые условия для дальнейшего развития деловых контактов и приграничного сотрудничества.

Открылся двухдневный форум пленарным заседанием "Природоподобные технологии как ответ на глобальные вызовы" под председательством помощника Президента РФ Андрея Фурсенко, который заявил, что ответить на многие глобальные вызовы, особенно связанные с экологией и качеством жизни людей, можно с помощью природоподобных технологий.

– Технологии должны быть не просто дружественными природе, а стать частью ее. В развитии таких технологий должны участвовать не только корпорации, но и государственные организации, – подчеркнул в своем выступлении заместитель генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Хироши Кунийоши.

Участие в форуме принимают члены ООН и ее структур, руководители профильных министерств РФ, российские и иностранные ученые, а также представители бизнеса. Президент Российской академии наук Александр Сергеев, выступая на форуме, отметил, что на протяжении всей истории природоподобные технологии обеспечивали развитие человечества. А с развитием науки человек получил возможность не только повторить решения, созданные природой, но и усиливать их. В то же время, развивая любые технологии, необходимо оценить их влияние на окружающую среду.

– Если мы теперь развиваем что-то быстро, даже если это природоподобные технологии, мы должны оценивать их влияние на природу, это очень важный аспект. Нам нужно понимание того, каким образом это правильно встроить в природу, – уточнил президент РАН Александр Сергеев.

Председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) Владислав Панченко высказал уверенность в том, что человеческие органы, в том числе печень и почки, будут создаваться с помощью аддитивных технологий.

– По сути, это построение любого объекта, даже биологического, наращиванием слоя за слоем. Я вижу большой потенциал у научно-технологических направлений, связанных с лазерной и ускорительной техникой, – заявил Владислав Панченко.

Российские ученые задействованы в создании самой большой научной установки в мире – Кольцевого коллайдера будущего (FCC), который планируется построить в Швейцарии в 2030-х годах. Периметр FCC будет достигать 100 км, а расположится установка в туннеле вокруг горы Салев. Ожидается, что FCC заменит Большой адронный коллайдер ЦЕРНа. С помощью новой установки ученые намерены продолжить фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц и приблизиться к пониманию состояния Вселенной в самый ранний период ее существования.

Кроме того, российские ученые к 2021 году могут завершить проверку основных принципов уникальной отечественной установки класса "мегасайенс" "Супер С-Тау фабрика", которую планируют построить в Институте ядерной физики РАН. Запустить комплекс ожидается в 2027-2028 годах, а начать эксперименты – с 2029 года.

– Мы фактически завершили концептуальный физический проект машины и детектора. Делаем ключевые элементы, прототипируем, готовимся к созданию стендовой базы, на которой мы бы проверили самые главные инновационные принципы, которые позволят получить колоссальную производительность на этой машине. Эта работа – проверка принципов на стенде – будет закончена в 2021 году, и к этому моменту надо готовить решение о старте этого проекта", – рассказал директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев.

Организаторы уверены, что форум придаст импульс развитию торгово-экономических отношений и будущих совместных проектов, направленных на усиление позиций передовых российских товаров и технологий на международной арене, а также создаст необходимые условия для дальнейшего развития деловых контактов и приграничного сотрудничества. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]