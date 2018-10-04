Праздник в каждый дом

На прошедшей городской планерке говорили о чистоте улиц, рекламных вывесках, культуре поведения, важности социальных сетей и подготовке ко Дню города Козырем любого курортного города являются гостеприимство и чистота. Чем дружелюбнее местные жители и специалисты сферы услуг встречают гостей, чем аккуратнее и благоустроеннее окружающее пространство, тем больше вероятность, что туристы вернутся вновь. Можно придумывать бесконечное число событийных проектов, проводить фестивали и шоу, тратить огромные средства на рекламу, но в гости к недружелюбным и неаккуратным людям никто не приедет.

Открывая планерное совещание, глава города Анатолий Пахомов подчеркнул, что главное спортивное событие осени – "Формула -1" – прошло на достойном уровне, более того, мэры черноморских городов, присутствовавшие на гонках в качестве почетных гостей, отметили чистоту и уют Сочи.

– И в этом, безусловно, наша заслуга, – обратился градоначальник к коллегам, – но задача задач сделать так, чтобы чисто было всегда, а не только во время праздников и крупных спортивных мероприятий. Необходимо полностью обследовать центральные гостевые маршруты и привести их к единому архитектурному облику. Фасады и заборы домов должны быть в идеальном состоянии. Аналогичная ситуация по вывескам. Сегодня предприниматели, рекламируя свои услуги, действуют по принципу кто во что горазд. Чем больше и ярче вывеска, тем, как они уверены, лучше, но существуют правила благоустройства, и их необходимо выполнять. Все гостевые улицы на первых этажах домов имеют предприятия потребительской сферы: кафе, салоны красоты, магазины, и у всех весьма пестрое оформление. В Санкт-Петербурге – культурной столице нашего государства – информационные указатели весьма лаконичны. Сочи тоже нужна единая концепция и, возможно, единый подрядчик. Перед Олимпиадой мы привели рекламное пространство города в приличный вид, но время прошло, и мы своим попустительством позволили бизнесу вернуться на прежний уровень. Сочи – город современный, и архитектурный облик должен соответствовать.

Обсудили на планерке и подготовку ко Дню города. Анатолий Пахомов отметил, что это самый важный праздник для сочинцев, потому что касается каждого. Социальный блок подготовил более ста мероприятий, которые пройдут как на территории школ, так и на площадках ТОС. В качестве подарков для жителей появятся новые скверы, парки, детские и спортивные площадки.

– Праздник должен прийти в каждый двор, – отметил Анатолий Пахомов, – с музыкой, песнями, пирогами. Мы обязательно будем чествовать сочинцев, ведущих активную общественную деятельность, добившихся результатов в учебе или труде. День города – наш общий праздник, и отметить его нужно достойно.

От обсуждения празднования Дня города незаметно перешли к культуре поведения. Выяснилось, что некоторым сочинцам и гостям курорта необходимо объяснять – что хорошо, а что плохо, как крохе-сыну, который к отцу пришел. Анатолия Пахомова, посетившего с турецкой делегацией один из адлерских ресторанов, возмутило, что гости за соседним столом курили, а официанты реагировали на это спокойно.

– Более того, на столах в этом заведении стояли пепельницы, то есть курение здесь не возбраняется! Не так давно мы вели активную кампанию против курильщиков, были приняты законодательные акты, выписывались штрафы, но стоило ослабить хватку, и все вернулось на круги своя. Необходимо планомерно менять ментальность людей, иначе все наши благие намерения будут похожи на пиар.

Кстати, о пиаре. Как доложили специалисты управления информации, чиновники потихоньку заводят аккаунты в сети интернет. Профильное управление даже разработало рекомендации по ведению социальных страничек: чиновники обязаны следить за грамотностью письма, воздерживаться от грубых комментариев, негативных оценок, а также от публикации недостоверных данных. А вот количество подписчиков и оперативность информации только приветствуются.

– Сегодня влияние интернет-сообществ огромно, – подчеркнул Анатолий Пахомов, – эта коммуникация мобильна, трансконтинентальна. Мы многое делаем, и об этом нужно рассказывать. Продвинутые менеджеры моделируют события, а не догоняют их. Елена ЕРМАКОВА, Сергей ЛИСИЦЫН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]