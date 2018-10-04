Грибная осень

В Сочи в полном разгаре тихая охота. Грибники со стажем уверяют: такой осени не было давно. Особенно порадовали белые. Даже любители возвращаются с полными лукошками, что уж говорить о профессионалах. Сегодня на рынке килограмм одного из вкуснейших местных грибов – цезарского – стоит около 400 рублей, в то время как в прошлом году дешевле 700 рублей этот южный деликатес вы бы не купили.По данным ученых, в сочинских лесах произрастает 177 видов грибов, большинство из которых является съедобным. Даже мухоморы и те в определенный период развития можно употреблять в пищу. Стоит ли удивляться, что с началом грибного сезона с раннего утра в леса следуют вереницы тихих охотников? Каждый старается проверить свое местечко как можно раньше. Нередко по грибы ходят семьями. Детвора с удовольствием шуршит опавшей листвой и ищет свои первые трофеи. Встречаются в сочинских лесах и гости курорта, приезжающие на отдых в бархатный сезон исключительно ради тихой охоты. В минувшие выходные корреспондент "НС" также прошелся по грибным тропам и услышал много интересных историй от охотников со стажем.

Сергей Смяцкий родом из станицы Новорождественнской Тихорецкого района. Как в известном советском фильме – раз в год он обязательно приезжает в Сочи, чтобы сходить по грибы. Свое увлечение заядлый грибник разделяет с сыном и внуками. Нынешняя погода, по его словам, идеальна: только белых грибов семья заготовила почти 100 килограммов, а ведь есть еще обабки, лисички, и гриб Цезаря, на который в этом году тоже небывалый урожай. Для равнинного жителя местные дикоросы сродни чуду.

– У нас такие грибы не растут, – признается Сергей Иванович, – гуляя по лесу я отдыхаю душой, и делаю заготовки на зиму.

Солидарна с ним и коренная сочинка, член местного отделения Русского географического общества Елена Леонидовна Макарова (на снимке), медик по специальности. Более тридцати лет женщина отдала городскому здравоохранению: начинала медицинской сестрой в хостинской больнице, потом работала в военном санатории "Аврора". Параллельно изучала лекарственные травы Кавказа и…. грибы. К последним, по словам Елены Леонидовны, у нее особая слабость. И дело не только в великолепных вкусовых качествах местных грибов.

– Грибы – это кладезь полезных микроэлементов, – уверяет грибница с полувековым стажем. – Взять, к примеру, белый гриб. Знаете ли вы, что железа в нем в два раза больше, чем в гречке и печени? А лисички, к примеру, обладают уникальными антибиотическими свойствами. Во времена Советского Союза поляки их даже покупали у белоруссов по одному доллару за килограмм! Специальный порошок, приготовленный из высушенных лисичек, входит в состав лекарств от стафилококка и стрептококка.

Собирать и изучать местные грибы Елена Леонидовна начала в 27 лет. Сегодня ей 75, и лес стал для нее родным домом. За эти годы женщина прошла с рюкзаком за спиной сотни километров. В ее библиотеке справочная литература на румынском, болгарском, чешском и русском языках. Много местных авторов. Одно из последних приобретений – книга Марии Сергеевой "250 видов съедобных, лечебных и ядовитых грибов".

– Купила я ее из-за реалистично нарисованного на обложке гриба зонтика, – смеется женщина. – Автор – профессиональный художник, оформляла книги для биологических факультетов, а потом решила издать собственный сборник. И у нее это удачно получилось. Кстати, зонтики еще называют "великанами леса". В высоту он может достигать 20 сантиметров, и шляпка его тоже диаметром 20 сантиметров. Зонтики часто путают с поганками, но последние до таких размеров не вырастают. Отличительной особенностью гриба является наличие под шляпкой плотного кольца, которое легко опускается вниз, если его потянуть. Сверху на шляпке зонтика – плотные чешуйки, а снизу – частые пластинки, и если провести по ним рукой на ощупь – они будут как бархатные. Зонтик хорошо готовить в кляре. Одна моя знакомая даже перепутала его с филе судака.

Собирать грибы в сочинских лесах можно с ранней весны до поздней осени. Главное, выбирать те, которые хорошо знакомы. Благородный и самый известный для обывателей белый гриб пробивается из-под земли уже в мае, но самые вкусные – поздние боровики с толстой ножкой и черной шляпкой. Такие водятся в середине октября и отличаются удивительной чистотой плодового тела.

– А где у нас в Сочи самое грибное место? – задаю, на мой взгляд, неудобный вопрос своей собеседнице. И тут же получаю ожидаемый ответ:

– Везде! Через 10 дней после дождя смело идите в лес, с пустыми корзинами точно не вернетесь. Если погода хорошая – грибы есть везде. Я живу в Хосте, в районе Голубой Горки. Выхожу из дома, чуть поднимаюсь в лес и тут же начинаю собирать. У грибов симбиоз с лесом. А у нас в Сочи леса благодатные: и дубы, и буки, и грабы, и вязы, и на каждом может быть свой гриб. Даже опята отличаются не только по сезону, но и по дереву, на котором они растут. Летние – светлые, сладкие, без слизи; зимние – плотные, темные, по вкусу почти нейтральные и потому идеальны для маринадов. Кстати, обычно зимние опята появляются еще первого сентября, уже октябрь, а они только проклевываются.

Бьет нынешняя осень и рекорды по урожайности цезарского гриба, именуемого в народе царским или яичником. По внешнему виду этот гриб, относящийся к высшей категории, действительно напоминает яйцо, из которого вылупляется красавец с ярко-оранжевой шляпкой. Этот гриб может дозревать будучи сорванным, и он характерен исключительно для южных лесов. Если боровики, лисички, сыроежки и опята растут в лесах России повсеместно, то цезарский гриб – дикорос теплых регионов. Вкус у него сладковатый, есть можно в любом виде, даже просто отварив в подсоленной воде. В сыром виде можно употреблять и белые грибы, но, как отмечают грибники со стажем, высший смак – нанизать боровик на ореховую палочку и подержать пару минут над костерком. На аромат прибегут даже те, кто не признает грибы в качестве пищи.

Встречается в сочинских лесах и весьма экзотичный гриб – иудино ухо или аурикулярия уховидная. Шляпка этого гриба внешне напоминает ушную раковину диаметром около 11-12 сантиметров. Окрас шляпки варьируется от коричнево-красной до почти черной. Внутренняя сторона шляпки чаще всего гладкая, а внешняя – шершавая. Растет преимущественно на поваленных бревнах, а в магазинах продается под названием китайский гриб. Героиня нашего репортажа рассказала, что однажды на Ахуне набрала аурикулярии уховидной почти 5 килограммов.

Но одну из своих вылазок за грибами Елена Макарова до сих пор вспоминает с трепетом. И есть отчего! На той охоте женщине удалось повстречать черные трюфели – грибы, считающиеся бриллиантом кулинарии. Этот гриб наиболее распространен на северо-западе Италии и прилегающих районах Франции. За килограмм деликатеса гурманы готовы платить тысячи долларов. В сочинских же каштановых лесах для трюфелей среда благоприятная. В Красной книге Краснодарского края указано, что трюфель черный или русский характерен для анапо-новороссийского района, но встречается и в лесах восточного Дагомыса, а также Мацесты.

– Кто бы рассказал – не поверила бы, – смеется Елена Леонидовна, вспоминая тот поход за грибами. – Я взяла с собой на прогулку гостей санатория, тоже заядлых грибников. Место, где растут трюфели, напоминает кротовину, сверху будто присыпано мукой. Грибы вызревают в земле, а потом выпячиваются и напоминают картофелину, булыжник или старую кость. Так как эти грибы занесены в Красную книгу Краснодарского края, собирать их мы не стали, просто полюбовались. На эту полянку я приходила несколько раз, потом ее засыпали гравием и поставили беседки для пикника. За последние годы много грибных мест уничтожено. Бывает, идешь на знакомую полянку, а она изменилась до неузнаваемости. Вторжение человека в природу не всегда идет на пользу. Мы в лесу гости и можем лишь с благодарностью принимать его дары. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]