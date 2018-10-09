Герои в нашей памяти живут

"Последний этап битвы за Кавказ – окончен... Ворота на Кавказ наглухо закрылись для врагов нашей Родины", – говорилось в приказе от 9 октября 1943 года командующего Северо-Кавказским фронтом, части которого, завершив освобождение Кубани, вышли на подступы к Крыму с востока.

Медалью "За оборону Кавказа" были награждены около 600 тысяч человек; за отличия в боях на территории края 42 части и соединения получили почетные наименования. Тяжелейшие испытания военных лет сегодня в прошлом, но не забыты, как не забыты и подвиги тех, кто отдал жизнь ради защиты своей страны и родной земли, кто оборонял перевалы Кавказа от вражеских захватчиков, кто возвращал к жизни солдат в госпиталях, кто не пал духом и сохранил честь, верность долгу и Родине.

Сегодня в Темрюке на территории музея под открытым небом "Военная горка" пройдет торжественное мероприятие по случаю 75-летия освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. В его рамках состоятся торжественное прохождение войск Краснодарского территориального гарнизона и церемония возложения венков погибшим защитникам Отечества к памятному обелиску. Для жителей и гостей Кубани будут работать тематические площадки и выставки, полевая кухня, пройдет театрализованный концерт с элементами реконструкции событий 1943-го года.

Участниками мероприятия 9 октября станут делегации всех муниципальных образований, ветераны Великой Отечественной войны.

– На "Военной горке" все участники смогут пройти по пути освобождения Кубани – каждый район расскажет свою историю освобождения с помощью карт, инсталляций, театрализованных картин и площадок, артефактов от поисковиков, – сообщили в региональном департаменте внутренней политики.

Также в этот день во всех муниципалитетах пройдет торжественное возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам павших в ВОВ, воинским захоронениям.

Всего с начала 2018 года в крае прошло более 1,5 тысячи мероприятий в рамках празднования 75-й годовщины освобождения Кубани. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]