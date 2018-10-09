БАРХАТНЫЙ СЕЗОН СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Форум современной журналистики "Вся Россия -2018" в этом году традиционно прошел в Сочи, но сменил дислокацию: организаторы впервые выбрали центр города, тогда как в прошлые годы собирались в ОК "Дагомыс".

В этом году Союз журналистов России празднует вековой юбилей, поэтому цеховой фестиваль получился особенно многолюдным. В Сочи для участия в фестивале "Вся Россия" приехали более 1200 представителей средств массовой информации – сотрудники газет и журналов, радиостанций, студий телевидения, информационных агентств, интернет-изданий.

В деловой программе форума более ста мероприятий: встречи, пресс-конференции, обучающие семинары, кинопоказы. Особый интерес у коллег вызвали мастер-классы лауреата Государственной премии СССР космического журналиста Владимира Губарева, политического обозревателя Центрального телевидения СССР Александра Тихомирова, кинорежиссера Карена Шахназарова, военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова.

На протяжении всех фестивальных дней в киноконцертном зале работала Телевизионная гостиная: коллеги готовили авторские программы и презентации документальных фильмов, телевизионных и мультимедийных проектов. По правовым вопросам участники фестиваля могли получить консультацию руководителя юридического отдела СЖР Натальи Голосновой.

А на открытии фестиваля произошло событие, которое обрадовало каждого без исключения участника. На сцене Зимнего театра заместитель генерального директора туристической компании "Росюгкурорт" Валерий Сычев и председатель СЖР Владимир Соловьев скрепили подписями договор о программе преференций для журналистов. Согласно достигнутым договоренностям, члены Союза журналистов России и их семьи могут получить отдых и лечение в 32 санаториях Сочи и Анапы по специальному тарифу "Журналист". Рамочное соглашение было сформировано сторонами еще в мае, а на церемонии открытия форума современной журналистики состоялось торжественное официальное подписание. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]