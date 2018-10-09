Благое дело – строить храм

В сочинском микрорайоне Мацеста есть храм Всех Святых, в земле Российской просиявших. Казаки Хостинского районного казачьего общества из хутора Приморский Кордон считают его своим и в престольные праздники вместе с семьями приходят на богослужения.

Храм в Мацесте очень уютный, но давно уже не вмещает всех прихожан.Заявка на выделение земли под строительство нового храма была подана давно, и в этом году молитвы священников и прихожан были услышаны: получено разрешение и выделен земельный участок под новый храм, который назван во имя Сергия Радонежского.

Для каждого казака участие в строительстве храма – благое дело, и по первому зову настоятеля протоиерея Алексея Золотая казаки хутора Приморский Кордон совместно с другими прихожанами взялись за дело. Уже расчищена территория, залит фундамент, сварен металлокаркас и блестит золотом на солнце новый купол! 8 октября – день памяти Сергия Радонежского, и в этот престольный праздник казаки-хостинцы стояли под благостной сенью нового храма и возносили молитву Господу Богу, ведь согласно казачьей поговорке, казак без веры – не казак! Надежда Луганская. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]