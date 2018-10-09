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Благое дело – строить храм

Благое дело – строить храм
Вторник, 9 Октябрь, 2018 - 08:47

В сочинском микрорайоне Мацеста есть храм Всех Святых, в земле Российской просиявших. Казаки Хостинского районного казачьего общества из хутора Приморский Кордон считают его своим и в престольные праздники вместе с семьями приходят на богослужения.
Храм в Мацесте очень уютный, но давно уже не вмещает всех прихожан.Заявка на выделение земли под строительство нового храма была подана давно, и в этом году молитвы священников и прихожан были услышаны: получено разрешение и выделен земельный участок под новый храм, который назван во имя Сергия Радонежского.
Для каждого казака участие в строительстве храма – благое дело, и по первому зову настоятеля протоиерея Алексея Золотая казаки хутора Приморский Кордон совместно с другими прихожанами взялись за дело. Уже расчищена территория, залит фундамент, сварен металлокаркас и блестит золотом на солнце новый купол! 8 октября – день памяти Сергия Радонежского, и в этот престольный праздник казаки-хостинцы стояли под благостной сенью нового храма и возносили молитву Господу Богу, ведь согласно казачьей поговорке, казак без веры – не казак!

Надежда Луганская.

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