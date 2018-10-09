Выставка сочинских художников Виктории и Владимира Кириленко открылась в Москве В Общественной палате России открылась экспозиция работ сочинцев Виктории и Владимира Кириленко. В этом году художники Кириленко отметили 30 лет совместной жизни и творческой деятельности. Двадцать из них Виктория и Владимир представляют Россию и Сочи в официальных культурных программах. За эти годы их персональные выставки прошли уже в 100 городах мира.

Масштабные проекты супругов Кириленко необычайно популярны. Удивительное видение реальности сквозь призму гротесковых элементов, позволяет авторам вовлекать зрителей в интеллектуальную игру. Выставка "Футбол и вечность" прибыла из представительства РФ в ООН в Нью-Йорке в рамках кругосветной художественной эстафеты.

Первая в истории искусства кругосветная художественная эстафета "Футбол и Вечность" – не просто выставка картин. Эта серия работ признана Министерством культуры РФ инновационной культурно-социальной практикой общенационального значения, поддержана грантом Президента РФ в области культуры и искусства. В этом году она экспонировалась с большим успехом в Буэнос-Айресе, Лондоне, Москве, Тель-Авиве, Никосии, Нью-Йорке.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]