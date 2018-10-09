ОСЕНЬ КРАСНА СВАДЬБАМИ

Сочи прочно закрепил славу города любви. Море, солнце, пальмы, архитектурные ансамбли,

даже местный воздух настолько пропитан романтикой, что многие специально приезжают на курорт, чтобы официально оформить отношения.

Порой для получения первого совместного документа будущие муж и жена преодолевают тысячи километров. И если раньше молодым людям необходимо было посетить Сочи и лично подать заявление за месяц до предполагаемой даты регистрации, то с 1 октября день икс можно "забронировать" онлайн, не выезжая за пределы своего города.

Сделать это можно через сайт Госуслуг, главное, не ранее месяца и не позже года до предполагаемой даты заключения брака. Подобные изменения, по мнению авторов инициативы, значительно облегчат жизнь будущих молодоженов и позволят гибко регулировать загруженность органов ЗАГС. Ведь на некоторые даты у молодоженов особый спрос, да и количество официальных браков медленно, но растет. Только отделом ЗАГС Центрального района города Сочи за 9 месяцев текущего года было выдано 2500 свидетельств о заключении брака.

Коренные сочинцы Николай и Виолетта Ткаченко (на снимке – Е.Е.) стали мужем и женой 5 октября 2018 года. До официальной регистрации брака они состояли в отношениях 9 лет. Молодые люди еще весной решили, что хотят сочетаться узами брака именно в октябре и выбрали для себя удобную дату. Для того, чтобы подать заявление за месяц до регистрации на запланированный день, ребятам пришлось чуть раньше вернуться из отпуска.

– Осень в нашем городе пора удивительная: тепло, красиво, атмосферно. И мы подумали, а почему бы не в октябре? – смеется глава семьи Николай. – Да и дата красивая – 5.10. – уверен, что все в нашей семейной жизни будет на пятерочку!

На подготовку свадебного торжества молодожены потратили почти 400 тысяч рублей. Обошлись личными средствами, ибо начинать совместную жизнь с кредитных историй, по мнению обоих супругов, плохая примета. Торжество лучше планировать исходя из имеющегося бюджета. Свадьба в первую очередь праздник для супругов и близких родственников, а излишней креативностью в наше время уже никого не удивишь.

Известный тамада, руководитель свадебного агентства "Валентин", участник телевизионного проекта "Замуж за Бузову" Сергей Зеленский уверен, что провести свадьбу в Сочи можно на любой вкус и кошелек. У агентства были проекты как с бюджетом в 40 тысяч рублей, так и с торжествами, ценник которых превышал несколько миллионов. Конечно, свадебная индустрия курорта слабее, чем в Москве или крупных мегаполисах, и имена крутых ведущих, музыкантов и фотографов передают из уст в уста, но у нас есть свои фишки. Например, отличные природные декорации для фотосессий и выездных регистраций. Море, горы, уникальные парки санаториев, одним словом, любой каприз за ваши деньги. Многие современные отели предлагают для проведения свадьбы свои площадки. Молодоженов, как правило, ожидает номер в подарок и комплимент от отеля в виде завтрака или бутылки игристого вина с корзиной фруктов, гостям предлагают размещение со скидкой.

У Андрея и Елены Трифановых выездная регистрация проходила на территории парка "Дендрарий".

– Арку поставили прямо напротив виллы "Надежда", пригласили музыкантов, гостей попросили нарядиться в стиле тех времен. У дам были настоящие веера. Получилось очень атмосферно! – рассказывает невеста, а теперь уже мама годовалой Анюты Елена. – Нас поздравляли даже посетители парка. Это было очень приятно.

Средний чек выездной регистрации колеблется от 7 до 30 тысяч рублей, в зависимости от места и идей молодоженов. Фото- и видеосъемки обходятся от 20 до 150 тысяч рублей. Чем выше ценник, тем профессиональнее исполнители и многообразнее используемая для съемок техника. Внушительная статья расходов, по словам Сергея Зеленского, банкет.

– Средний свадебный чек ресторанов от 1500 до 2000 рублей, – рассказывает сочинский тамада, – но есть заведения, которые предлагают банкет и за 1000 рублей с человека, а есть и с ценником в 5000. Мне доводилось работать на свадьбе, где было свыше 250 человек гостей, праздничный пир обошелся почти в миллион. Да и сама свадьба была яркой: много приглашенных артистов, дизайнерские наряды жениха и невесты.

Впрочем, главное для будущей семьи не количество потраченных на торжество средств, а любовь и взаимное уважение супругов. Кстати, как отмечают в отделах ЗАГС, пышных церемоний с каждым годом становится меньше, современные молодые люди предпочитают регистрировать отношения в неторжественной обстановке и зачастую даже без приглашенных гостей.

– Конечно, хорошо, когда есть традиции: жених в темном, невеста – в фате и белом платье, но для семьи важны любовь и уважение, – уверена руководитель отдела ЗАГС Центрального района города Сочи Татьяна Бурова. – В 1990-е годы было популярно сожительство. С течением времени люди пришли к тому, что необходимо оформлять свои отношения с юридической точки зрения. И сейчас те, кто принимает решение о создании семьи, преимущественно делают это осознанно. Наш регистратор не тамада на празднике, он – представитель государственной власти. В соответствии с законом он спрашивает согласие, в соответствии с законом – подписывает и в соответствии с законом объявляет мужем и женой. И в ту же секунду, когда муж и жена получают свидетельство о заключении брака, между ними появляются в том числе и имущественные отношения. Сроки подачи заявления о регистрации брака со временем менялись. Когда-то государство давало на это три месяца, потом месяц. Изменения, вступившие в силу с 1 октября 2018 года, дают возможность будущим супругам бронировать дату регистрации за год, воспользовавшись сайтом Госуслуг. Условия и порядок самой процедуры остались прежними, просто теперь заявление можно подать заблаговременно и в электронном виде.

Татьяна Бурова отмечает, что на работе органов ЗАГСА это нововведение вряд ли отразится, а вот молодые люди смогут подойти к своему решению более осознанно. Тем более что дату по обоюдному желанию можно перенести или вообще отменить. Статистика бракоразводных процессов говорит о том, что институт семьи нуждается в укреплении. На 2500 браков, зарегистрированных отделом ЗАГС Центрального района за 9 месяцев текущего года, пришлось 1700 разводов. То есть практически половина семей распадается. И это повод задуматься. Берегите, любите и уважайте человека, связавшего с вами жизнь. А молодоженам – совет да любовь! И "Горько!" пусть будет только на свадьбе. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]