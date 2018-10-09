"ЛУЧОМ" ЗАТМИТ НАДЕЖДЫ ЛУЧ…

С четвертой попытки (в смысле, в четвертом матче) команде "Сочи" удалось забить первый мяч на "Фиште". А вот победы зрители опять не дождались. Кстати, их на трибунах грандиозной олимпийской чаши становится раз от разу все меньше. В данном случае на посещаемость повлияло не только отсутствие побед, но и еще одно, не совсем понятное, обстоятельство. Дело в том, что на несколько часов раньше здесь же, в Олимпийском парке, проходил хоккейный матч. Организаторам пришла мысль привлечь на футбол дополнительные болельщицкие силы за счет поклонников хоккея; начало футбольного поединка было перенесено аж на 20 часов. Мягко говоря, странное решение, учитывая почти 150-километровую протяженность курорта. (Между прочим, затея не удалась, о чем и свидетельствовали пустовавшие трибуны). Да и вообще, как, по-моему, справедливо заметил ветеран спорта Шота Жгенти, не мешало бы вспомнить не столь уж отдаленные времена, когда матчи в выходные дни начинались раньше обычного. К тому же нынешнее позднее начало – не больно то гостеприимно и этично по отношению к дальневосточникам, на малой родине которых к началу поединка было три часа ночи.

Очевидно, хорошо сознавая, что в такой ситуации необходимо с максимальным КПД провести начало встречи, гости наилучшим образом это и исполнили, ввергнув оппонентов на какой-то период в шок. Ведь, казалось бы, в это время игроки "Луча" просто обязаны были пребывать в дремотном состоянии. Получилось наоборот. Уже на 4-й минуте Часовских опасно пробил, защитники выбили мяч на угловой, после подачи которого Суслов в высоком прыжке направил мяч под перекладину. А через минуту скоростной проход по правому флангу с последующим безупречным ударом в верхний угол ворот удался Прокофьеву.

Главный тренер сочинцев резко вышел к бровке поля и больше от нее не отходил. Его появление в непосредственной близости от подопечных возымело действие. На 9-й минуте юркий Барсов, получив мяч в середине чужой штрафной площади, неожиданно для обороны откатил его назад Бурмистрову, удар которого метров с 15-ти с ходу в нижний угол был неотразим, хотя голкипер все-таки умудрился едва не коснуться мяча. Вскоре после навеса со штрафного нападающие хозяев на какие-то сантиметры не смогли дотянуться до мяча.

Гости, надо отдать им должное, не терялись, организуя молниеносные комбинации с неожиданными, нередко ставящими соперника в тупик передачами. Игроки его обороны с трудом успевали отбить мяч, хотя бы безадресно. К середине тайма, однако, игра выровнялась, пошла уже во взаимной атакующей манере на приличных скоростях; один за другим следовали угловые. Хозяева наращивали давление, активно используя фланги и верховые передачи в штрафную площадь, однако рослые защитники "Луча" имели некоторое превосходство в воздухе. И все же на исходе тайма результат сравнялся. Сначала лучший бомбардир дивизиона Барсов, выбрав правильную позицию метрах в 8-ми от ворот, пробил головой чуть выше перекладины, а буквально через полминуты принимал поздравления с 11-м забитым мячом (это больше, чем в активе у "Луча"), моментально замкнув прострел, последовавший с края штрафной площади, – 2:2.

Второй тайм полностью был за сочинцами, создавшими ряд опасных для взятия ворот ситуаций. Но, говоря по-детски, чуть-чуть не считается. Атаки то и дело накатывались на мощные оборонительные порядки гостей. Они всей командой отходили на свою половину поля, а хозяева плели многоходовые комбинации в надежде проникнуть поближе к владениям Котлярова. И вот в течение одной минуты – 58-й – сразу дважды получил голевую возможность скоростной и настырный Саная. Как же ему должно быть обидно после того, как сначала мяч у него срезался с ноги в двух метрах от ворот, а затем, пробивая в упор, он угодил во вратаря, чудом успевшего переместиться к штанге. Сочинцы все ускоряли темп, у обороняющихся силы все таяли. Игра становилась нервозной; никто не хотел уступать. Судья действовал безошибочно, не давая страстям разбушеваться. Финальный свисток застал в атаке хозяев, в четырех матчах на "Фиште" потерявших 10 очков… Главный тренер "Луча" Рустем Хузин:

– Доброе утро! Игра получилась веселая, зрителям понравилась. Соперники оказались примерно равными по силам. Правда, мы все же больше оборонялись. Плохо то, что мы легко пропускаем мячи в последних матчах, завершившихся со счетом 2:2. У игроков копится усталость… Приятно, что удалось сегодня быстро забить – старались моментально переходить от обороны к атаке. Что касается состояния поля и вообще условий на стадионе, то они безукоризненные. Главный тренер "Сочи" Александр Точилин:

– Комментировать тут нечего.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]