100 ЛЕТ В СИСТЕМЕ МВД

На минувшей неделе служба уголовного розыска отметила 100 лет со дня образования. Именно 5 октября 1918 года в НКВД РСФСР было создано Центральное управление уголовного розыска – Центророзыск.

Основными задачами уголовного розыска по-прежнему являются предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также розыск преступников и лиц, пропавших без вести, и многое другое, что на профессиональном сленге сотрудников полиции обозначается коротким, но удивительно емким словом – "сыск".

Повседневная работа оперативника далека от романтики. Это напряженный систематический труд, требующий высокого профессионализма, знаний, интуиции и еще многих качеств, без которых не бывает настоящего сыскаря. Тем не менее трудности и возросший объем работы не пугают сочинских сыщиков. Они по-прежнему готовы с честью выполнять свой служебный долг, служить Отечеству и бороться с преступностью.

В минувшую пятницу в актовом зале Управления внутренних дел по городу Сочи прошло торжественное собрание, на котором присутствовало руководство УВД по городу Сочи, представители администрации города, Городского Собрания Сочи, а также ветераны и действующие сотрудники уголовного розыска. Своих коллег также пришли поздравить руководители Управления ФСБ, Федеральной службы охраны на Кавказе, Росгвардии и прокуратуры города Сочи.

С теплыми словами поздравления в честь празднования 100-летней годовщины со дня образования отдела уголовного розыска в системе МВД перед собравшимися выступил заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, начальник УВД по городу Сочи полковник полиции Сергей Иванович Огурцов. На собрании лучшие оперативники были отмечены почетными грамотами и ценными подарками. По окончании совещания сотрудники отдела уголовного розыска возложили цветы к памятнику сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении служебного долга.

В парке "Дендрарий" по случаю юбилея сочинские сыскари заложили аллею МВД. В честь праздника ветераны сочинского уголовного розыска высадили саженцы магнолии: по одному от каждого районного отдела и одно – от управления внутренних дел. В парке "Дендрарий" подобные мероприятия не редкость – в разное время памятные посадки делали официальные иностранные делегации, сотрудники Министерств природных ресурсов России и стран ближнего зарубежья.

100-летие уголовного розыска отметили и некоторые сотрудники Сочинского национального парка – те, кто отслужив 20 и более лет в структуре МВД, ушли на пенсию с руководящих должностей и продолжили работать в сфере безопасности. Полковник уголовного розыска Николай Пикалов сегодня является советником директора нацпарка, майор уголовного розыска, Вениамин Дорфман – заместитель директора по охране окружающей среды и экологической безопасности. Подполковник Евгений Парамонов руководит отделом по охране окружающей среды и экологической безопасности, Михаил Карасев, Валерий Казаков, Александр Рябец, Вячеслав Новиков и другие сотрудники много лет назад сделав профессиональный выбор, посвятили свою жизнь борьбе с преступностью, а в настоящее время их совместная задача – безопасность Сочинского национального парка.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]