ЛЕОПАРД НА КАВКАЗЕ: ТЕПЕРЬ И В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Как уже писала "НС", в Сочи состоялось 70-е заседание Постоянного комитета Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. На мероприятие съехались более 700 специалистов из 150 стран мира с целью обмена опытом борьбы с незаконным оборотом редких видов животных и растений, а также по устойчивому развитию популяций редких видов животных.

Приняли участие в заседании комитета СИТЕС и представители "Центра восстановления леопарда" Сочинского национального парка. В рамках работы секции "Крупные кошачьи: состояние популяции и их охрана в России" руководитель центра Николай Воронин представил доклад о реализации программы восстановления переднеазиатского леопарда на Юге России.

– За минувшие 5 лет леопарды центра 8 раз принесли потомство, при этом 4 выводка были из 3 котят, а их общее количество составило 20 особей. Шесть выращенных взрослых леопардов уже выпущены в дикую природу и еще 6 включены в программу подготовки к выпуску на 2019-2020 годы, – доложил Николай Воронин участникам заседания.

Итог работы секции – ряд принятых решений. В том числе решено рассмотреть возможность распространения функционального потенциала "Центра восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе" на другие страны ареала обитания этого редкого животного.

Заседание комитета СИТЕС в России проводится впервые. И выбор в пользу Сочи был сделан не случайно – у курорта пальма первенства в деле восстановления популяции редких животных. Проект восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе успешно работает уже более 10 лет, заслуги Центра признаны как на общероссийском уровне, так и на международном.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]