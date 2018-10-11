12 октября – День кадровой службы в системе МВД России. На протяжении всей истории своего 100-летнего существования кадровая служба наравне с другими вносит важный вклад в обеспечение деятельности органов внутренних дел. Ведь от того, насколько качественным будет отбор сотрудников для работы в системе МВД, зависит профессионализм и компетентность полицейских.

В различные периоды кадровое подразделение в транспортной полиции Сочи именовалось по-разному, но суть неизменна – "кузница кадров". Сегодня это отдел по работе с личным составом, а возглавляет его полковник внутренней службы Михаил Молоков. Уже более 18 лет он служит в кадровом подразделении Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

Не стоит думать, что работа кадровиков транспортной полиции является простой. Направления работы современной кадровой службы достаточно сложны и многогранны. Она включает в себя не только учет и кадровое делопроизводство, но и организацию обучения, профессиональную подготовку сотрудников, реализацию социальных льгот и гарантий, а также поддержание благоприятного морально-психологического климата в коллективе.

Сегодня вся эта кропотливая работа лежит на плечах девяти сотрудников, у каждого из них своя зона ответственности. Есть среди состава и психолог – сотрудник, который благодаря своим знаниям не только осуществляет профессионально-психологический отбор на службу в органы внутренних дел на транспорте, но и оказывает помощь действующим сотрудникам в кризисных ситуациях.

– Чтобы служба в полиции приносила удовлетворение сотруднику и пользу обществу, необходимо работать над собой, много знать и уметь, – отмечает заместитель начальника отдела по работе с личным составом Сочинского ЛУ МВД России на транспорте капитан внутренней службы Валентина Кислицина. – Только с годами приобретаются необходимый опыт и должный профессионализм.

В свой профессиональный праздник сотрудникам отдела по работе с личным составом есть чем гордиться: по итогам 2017 года кадровики транспортной полиции Сочи стали лучшим подразделением в ЮФО, о чем гласит внушительный вымпел, врученный коллективу по итогам соревнований.

Елена КАТАНИДИ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]