ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ

Учащиеся Кубанского юридического колледжа посетили Музей истории сочинской полиции Работа с молодёжью – одно из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел. В Музее сочинской полиции разработан целый комплекс мероприятий, посвященных истории правоохранительных органов города. Через интересный и занимательный рассказ об истории родного города и истории органов охраны правопорядка молодым людям прививаются уважение к истории и традициям родного края и страны, уважение к закону.

На днях в музее побывали будущие законники – студенты Кубанского юридического колледжа. Ветераны внутренних дел рассказали ребятам о методах и способах раскрытия преступлений в их время. Затем будущие юристы совершили экскурсию по музею, послушали историю становления российской полиции, узнали удивительные факты проявления мужества сотрудниками разных времен.

– Цель посещения музея – совершенствование работы по патриотическому, профессионально-нравственному воспитанию молодежи, – рассказал председатель ветеранской организации отдела полиции Хостинского района Сочи Петр Михайлович Лещенко. – Экскурсия носила как культурно-просветительский, так и правоохранительный характер. Курсанты узнали много нового об истории Сочи, правоохранительных органов города, были затронуты некоторые аспекты правоохранительной деятельности. Мы надеемся, что такие экскурсии помогут воспитать молодое поколение в духе патриотизма и уважения к памяти тех, кто защищал наше Отечество и кто отдал свою жизнь при исполнении служебного долга.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]