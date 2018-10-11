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ПОКОРИТЬ ОЛИМП СО СЦЕНЫ

ПОКОРИТЬ ОЛИМП СО СЦЕНЫ
Четверг, 11 Октябрь, 2018 - 07:39

На курорте проходит VII Федеральный фестиваль театрального искусства
В седьмой раз Сочи принимает фестиваль "Театральный Олимп". Один из крупнейших в стране смотров лучших профессиональных театральных коллективов – без преувеличения знаковое и авторитетное событие в жизни российского театрального сообщества. В этом году фестиваль посвящен памяти основателя и руководителя Высшей школы деятелей сценического искусства профессора Геннадия Дадамяна. Маэстро исполнилось бы 80 лет, а созданная им школа в этом году отмечает 30-летие со дня основания.
– Аналогов этому театральному фестивалю нет ни в России, ни за рубежом, – рассказала генеральный продюсер "Театрального Олимпа" Ольга Сенаторова. – Его участники представляют не только свои творческие достижения, но и успехи в сфере театрального менеджмента и социально-культурного партнерства.
В течение шести дней на нескольких площадках зрители смогут увидеть лучшие постановки, отобранные для участия в конкурсной программе. Основной площадкой фестиваля стал Зимний театр, на сцене которого будут показаны спектакли Новошахтинского драматического театра и Сургутского музыкально-драматического театра.
Помимо основного конкурса – Олимпийского театрального турнира, пройдет ряд мероприятий, нацеленных на всесторонний охват театра во всех его ракурсах. Главные критерии отбора – художественные достоинства, событийность и значимость спектаклей для развития театрального процесса, а также успешный менеджмент театра во всех сегментах рынка.
Золотой приз "Театральный Олимп" будет вручен театру-участнику, набравшему наибольшее число конкурсных баллов по итогам Олимпийского театрального турнира. В итоговом голосовании учитываются и голоса зрителей.
Анастасия ПАНИНА.

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