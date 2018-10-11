ПОКОРИТЬ ОЛИМП СО СЦЕНЫ

На курорте проходит VII Федеральный фестиваль театрального искусства

В седьмой раз Сочи принимает фестиваль "Театральный Олимп". Один из крупнейших в стране смотров лучших профессиональных театральных коллективов – без преувеличения знаковое и авторитетное событие в жизни российского театрального сообщества. В этом году фестиваль посвящен памяти основателя и руководителя Высшей школы деятелей сценического искусства профессора Геннадия Дадамяна. Маэстро исполнилось бы 80 лет, а созданная им школа в этом году отмечает 30-летие со дня основания.

– Аналогов этому театральному фестивалю нет ни в России, ни за рубежом, – рассказала генеральный продюсер "Театрального Олимпа" Ольга Сенаторова. – Его участники представляют не только свои творческие достижения, но и успехи в сфере театрального менеджмента и социально-культурного партнерства.

В течение шести дней на нескольких площадках зрители смогут увидеть лучшие постановки, отобранные для участия в конкурсной программе. Основной площадкой фестиваля стал Зимний театр, на сцене которого будут показаны спектакли Новошахтинского драматического театра и Сургутского музыкально-драматического театра.

Помимо основного конкурса – Олимпийского театрального турнира, пройдет ряд мероприятий, нацеленных на всесторонний охват театра во всех его ракурсах. Главные критерии отбора – художественные достоинства, событийность и значимость спектаклей для развития театрального процесса, а также успешный менеджмент театра во всех сегментах рынка.

Золотой приз "Театральный Олимп" будет вручен театру-участнику, набравшему наибольшее число конкурсных баллов по итогам Олимпийского театрального турнира. В итоговом голосовании учитываются и голоса зрителей.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]