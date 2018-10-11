СТАТЬ ЛИЧНОСТЬЮ ЧЕРЕЗ ТЕННИС

На легендарных кортах сочинского парка "Ривьера", где делали первые шаги в большой спорт Мария Шарапова, Евгений Кафельников и другие выдающиеся мастера, состоялся традиционный открытый городской турнир по теннису под названием "Кубок главы Сочи". Турнир действительно был широко открыт , участие в нем приняли юноши и девушки из Москвы и Красноярска, Красногорска и Химок, Новокузнецка и Пятигорска, Екатеринбурга и Ставрополя, Норильска и Евпатории, Череповца и Сочи.

При непосредственной поддержке департамента физической культуры и спорта администрации Сочи эти представительные соревнования, собравшие около двухсот соискателей наград, впервые проводила городская федерация тенниса, которой руководит Анна Кафельникова, и организаторы справились со своими обязанностями весьма успешно. Турнир, по мнению специалистов, прошел на высоком уровне, без малейших шероховатостей.

Болельщики, собравшиеся под многолетними кипарисами, не переставали удивляться не по годам упорным характером юных теннисистов, младшим из которых было по одиннадцать лет, их опять же не по годам умелыми тактическими действиями, довольно отточенными техническими приемами. Разве что выдержка, особенно девушек, иногда подводила, и они готовы были расплакаться прямо на корте после угодившего в самый краешек сетки мяча.

Что уж говорить о финальных поединках, если и встречи за третье место носили более чем упорный характер. Одна из них та, где отношения выясняли сочинцы Семён Батин и Илья Царёв. Первый сет за Царёвым – 6:3, а во втором уже превосходство сцепившего зубы Батина – 7:5; и равная, отчаянная борьба в третьей партии, принесшая трудную победу Семёну.

Наибольшее внимание зрителей привлек финальный поединок между сочинцем Георгием Аракеляном и волгоградцем Владимиром Волонтырём – в группе участников в возрасте до семнадцати лет. Владимир ростом выше; длинные руки и ноги; дотянуться до мяча успевает почти из любой точки корта. И сил пока в избытке. В результате первая партия за волжанином – 6:4. Однако чем дальше продолжалась встреча, тем значительнее ощущалась более основательная физическая подготовка Георгия, помноженная на совсем не южное хладнокровие. Чувствовалась и уверенность в своих силах, стремление не подвести болельщиков. И перелом наступил. В двух последующих сетах – оба раза по 6:2. И вот он – победный кубок.

А наибольшее число аплодисментов (пусть и авансом) выпало на долю самых юных сочинок Софьи Наливайко и Ульяны Чиж, уверенно пробившихся в финал. Девушки хорошо знают друг друга и изо всех сил старались, что называется, сыграть на взаимных ошибках. Чуть-чуть сноровистее, чуть-чуть точнее, чуть-чуть спокойнее проявила себя Ульяна и вырвала победу – 7:6, 6:3.

Сильнейшими стали и другие представители олимпийской столицы – Ангелина Манукян, Максим Крамаренко, Эдуард Цатурян, Руслан Ремизов, Юксель Бакырджан, а также гостья из Екатеринбурга Екатерина Забарчук.

И вот – самый торжественный момент, когда награды обретают своих героев. Поздравив победителей и призеров с успешным выступлением, грамоты, медали, золоченые кубки вручили им Анна Кафельникова, директор детско-юношеской спортивной школы №9 Александр Грачёв, главный судья турнира Виталий Голиков.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]