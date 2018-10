ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИКА

Академия танца и театр балета Бориса Эйфмана выступили в Сочи В парке науки и искусства "Сириус" начался Фестиваль балета и танца. Организаторы приурочили его к Году балета в России. На этой неделе зрителей ждал удивительный концерт, в котором слились выступление солистов Театра балета народного артиста России Бориса Эйфмана с авторскими хореографическими постановками и выступление детей, обучающихся в его Академии танца.

Борис Эйфман – лауреат Государственной премии России, премий "Золотая маска" и "Золотой софит". Концертом в "Сириусе" его Театр балета открыл свой 42-ой сезон.

– Хореограф-экспериментатор Борис Эйфман создал свой театр как творческую лабораторию для нового поколения артистов балета, найдя новаторские слияния между балетом и танцем, – рассказал художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.

В рамках Фестиваля балета и танца коллектив Академии и театра Бориса Эйфмана представил классическую хореографию. Программа выступления состояла из двух блоков. Открыл концерт фрагмент спектакля "Красная Жизель", повествующий о судьбе русской балерины Ольги Спесивцевой. В программе были представлены и фрагменты знаковых спектаклей коллектива – "Анна Каренина" и "Who is Who", композиции "Ритуал" и "Дриады".

Театр Бориса Эйфмана – авторский, режиссерский театр танца и в то же время экспериментальная лаборатория хореографа. Узнаваемой особенностью хореографии Эйфмана является то, что все его постановки сюжетны и часто имеют литературную основу. По словам критиков, в постановках мастера изящно сочетаются классические подходы к хореографии и новые современные приемы. В осеннем графике у коллектива запланировано более десятка зарубежных гастролей.

