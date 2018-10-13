ЗА КАПИТАНОМ – В АТАКУ!

Увлекательный футбольный турнир, посвященный Дню пожилых людей, завершился на стадионе сочинской детско-юношеской спортивной школы №1. В бой на зеленом газоне шли одни "старики" – ветераны кожаного мяча. Они представляли команды Центрального района. Организацию соревнований взяли на себя местное отделение партии "Единая Россия", агентство "Ростнедвижимость", в результате стадион собрал немало болельщиков разного возраста, пришедших посмотреть в деле на тех, кто в недалеком прошлом защищал цвета лучших команд города, края, республики.

Нет, не угасает у ветеранов спортивный азарт, не слабеет техническая подготовка; на зависть и физические кондиции. Это с лихвой продемонстрировали финалисты турнира – команды Гагаринского и Завокзального микрорайонов, усиленные несколькими игроками из других мест, что допускается регламентом состязаний.

Судья финального матча, тоже известный в прошлом футболист, Андрей Кондратьев дал свисток, и началось захватывающее, бескомпромиссное, но предельно корректное единоборство. Зрители без устали поддерживали друзей-соперников, и те прямо по ходу встречи словно обретали вторую молодость. Прошло пять минут, и счет был открыт. Гол, точнее, связанные с ним обстоятельства получились необычными. Во время одного из единоборств у капитана Гагаринского Шоты Жгенти порвалась бутса. Он не стал покидать поле, а, скинув и вторую, устремился в атаку, получил пас и мощно пробил метров с двенадцати – мяч пулей вонзился в нижний угол ворот. Вскоре капитан, переобувшись, снова оказался в центре событий. Когда он вышел на ударную позицию, его ненароком подтолкнули в борьбе, и арбитр назначил штрафной. Мяч был разыгран как по нотам, и Бислан Кушхов удвоил счет. Забегая вперед, скажем, что Кушхов стал одним из главных героев поединка. Еще четырежды после его ударов соперник был вынужден возобновлять встречу с центра поля. После перерыва второй раз отличился Жгенти.

Постепенно игра стала выравниваться. Ветераны из Завокзального, показав недюжинный характер, постарались переломить ход матча, и это почти удалось. Как ни старался голкипер соперника Владимир Курбатских обезопасить ворота, ему пять раз пришлось вынуть мяч из сетки. Зрители не раз аплодировали участникам острых атак Тамерлану Текаеву, Радэ Стефановски, Джимшеру Тутисани, Николаю Сангулия, Каспару Капсузяну; в обороне выделялись Зураб Джанджгава, Владимир Макарук, Максим Пашанов, Гоча и Георгий Габелия.

– Зрители, – сказал комиссар матча Николай Мельник, – насладились дюжиной забитых мячей, увидели показательный пример истинной, неослабевающей любви к физкультуре и спорту.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]