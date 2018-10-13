РАСШИРЯЯ ГЕОГРАФИЮ ТУРНИРА

Первый этап чемпионата России по регби-7 стартует в Сочи В воскресенье в Сочи на базе Южного федерального центра спортивной подготовки "Юг Спорт" стартует чемпионат страны по олимпийскому виду спорта регби. За лидерство в первом этапе чемпионата России по регби-7 будут бороться 12 лучших команд страны.

Действующий чемпион, "Кубань", – самая титулованная команда страны в "семерке". В этом году наши земляки будут стараться отстоять титул. Сохранить лидерство команде будет непросто: многие игроки, большинство из которых – члены национальной сборной, травмированы.

Дебютант в когорте сильнейших – клуб "Нарвская застава" из Санкт-Петербурга. В прошлом игровом сезоне питерцы победили в высшей лиге и заслужили повышение в классе. Свой настрой на высокие места на пьедестале почета "заставчане" уже продемонстрировали, выиграв в этом году Кубок России по регби-7.

Этап чемпионата России по регби-7 пройдет в Сочи впервые. Это целенаправленная кампания по расширению географии турнира.

– Новый сезон – это новый вызов для всех участников. Меня радует, что в чемпионат добавляются новые, амбициозные и перспективные команды, а матчи принимают такие прекрасные города, как Сочи. Я уверен, что первый тур будет образцом организации и проведения соревнований такого уровня, – подчеркнул президент регбийной премьер-лиги Георгий Садов.

Турнир пройдет по традиционной схеме – в первый день соревнований команды сыграют в трех группах, а во второй состоятся матчи плей-офф. В соревновательные дни проход зрителей на стадион будет бесплатным.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]