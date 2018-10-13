ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО – ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ

В этом году исполняется 33 года с того момента, как Наталья Беличенко окунулась в мир

педагогики.

С детства мечтая стать и переводчиком, и учителем, она поступила в Харьковский государственный университет – единственный вуз, где на тот момент готовили военных женщин-переводчиц. По окончании университета лейтенант Беличенко получила две специализации: военного переводчика и филолога, преподающего на английском языке. Однако жизнь распорядилась так, что свои знания Наталья Петровна стала передавать детям.

Начинала работать в сочинской школе №12, затем – в горкоме комсомола, но потом все-таки вернулась в образование: преподавала в Сочинском политехникуме, была в команде тех, кто открывал Институт моды, бизнеса и права. А когда в Сочи был образован Центр творческого развития и гуманитарного образования – начала обучать английскому языку детей.

– Работа с детьми дает заряд энергии и бодрости, – улыбается Наталья Петровна. – Вот я должна быть уже на пенсии, но с удовольствием продолжаю работать. Мне очень нравится моя работа: с детьми очень интересно и всегда приятно, когда они приходят и делятся своими достижениями, успехами.

А их у воспитанников Натальи Петровны немало. Например, выпускница ЦТРиГО Дарья Скороход (ныне студентка юридического факультета одного из вузов Краснодара) в прошлом году стала победительницей межвузовской олимпиады по английскому языку. Наградой девушки, которая отлично знает иностранный язык, стала поездка в Англию.

– Мне очень хочется, чтобы у моих учеников была возможность путешествовать, – признается педагог. – Чтобы они свои знания могли применить на практике, чтобы у них не было языкового барьера, а от общения с людьми они получали удовольствие.

Многие из воспитанников Натальи Петровны поступают на факультет иностранных языков, чаще всего предпочитая вузы Санкт-Петербурга или Ростова-на-Дону. Но даже тем, кто выбрал другую профессию, отличное знание иностранного языка в будущем уж точно не помешает.

Как уверяет педагог с 33-летним стажем, универсального правила работы с детьми нет. Главное – любовь, которую дети всегда чувствуют. Впрочем, лучшим свидетельством того, что учитель английского языка ЦТРиГО Наталья Петровна Беличенко любит своих воспитанников, является стайка детей, которая постоянная окружает стол учителя на переменках. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]