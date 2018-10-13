Интродукция и селекция – главные задачи

Научный доклад о 125-летнем опыте интродукции растений в парке "Дендрарий" был представлен на конференции в честь столетия Воронежской лесной школы.

Руководитель отдела паркового хозяйства Сочинского национального парка Дмитрий Маслов вернулся из командировки в Воронеж, где принял участие в торжественных мероприятиях по поводу юбилея Воронежской лесной школы. Сегодня это Воронежский государственный лесотехнический университет, один из ведущих профильных вузов лесного профиля в России.

За свою вековую историю вуз дал путевку в жизнь сотням молодых специалистов, дипломы об окончании вуза получили более 16 тысяч человек. Среди них десятки сотрудников Сочинского национального парка от лесничих до представителей руководящего состава. Дмитрий Маслов окончил его 15 лет назад.

К юбилею была приурочена конференция "Проблемы инвентаризации лесов и лесоустройства", на которой Дмитрий Маслов представил доклад "Модели типов леса дендропарка Дендрарий", подготовленный совместно с ведущим научным сотрудником Сочинского национального парка Галиной Солтани. В докладе рассказывалось о создании в знаменитом "Дендрарии" разнообразных географических ландшафтов, а также о сложностях в данной работе. В частности, о том, что воссоздать в полной мере удалось только ландшафты Северной Америки.

– Работа по акклиматизации деревьев – процесс сложный, но еще сложнее воссоздать часть экосистемы страны, расположенной в противоположной части континента или в совершенно другой климатической зоне, – рассказал Дмитрий Маслов.

Как известно, одной из основных задач парка "Дендрарий" является создание, сохранение и обогащение коллекций как аборигенных, так и интродуцированных (завезенных из различных уголков планеты) растений. Этим здесь занимаются более 125 лет, из них в течение 50 лет проводится эксперимент по созданию моделей субтропических лесов. Доклад, представленный на конференции стал своеобразным подведением итогов работы за всю историю существования сочинского "Дендрария". В научном труде отражен удачный и неудачный опыт работы, а также выводы, сделанные на его основе.

В работе конференции в рамках 100-летнего юбилея вуза приняли участие десятки специалистов из Курской, Воронежской, Волгоградской и Рязанской областей. Сегодня все они так же, как и специалисты Сочинского национального парка, трудятся на благо особо охраняемых природных территорий России, их сохранения и развития. Светлана СИНЕПОСТОЛОВИЧ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]