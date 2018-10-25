В ЖИЗНИ И НА СЦЕНЕ, или "Метаморфозы-2: Жены артистов"

Спектакль с таким названием показала в Сочи творческая лаборатория Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Как отметил перед началом спектакля сам Никита Сергеевич, данная постановка в первую очередь будет интересна людям, которые интересуются как русской литературой, так и воплощением ее произведений на сцене.

В спектакле задействованы выпускники Академии кинематографического и театрального искусства. К слову, для того, чтобы попасть на обучение в Академию, нужно быть актером, имеющем профессиональное образование. При этом конкурс на поступление весьма высок: в этом году из 420 претендентов студентами стали всего 19 человек.

По мнению Никиты Михалкова, актеры сегодня обездолены, потому что режиссеры в своем большинстве не знают актерского механизма. И задача Академии – вооружить артистов против беспомощных режиссеров:

– Мы стараемся следовать принятой нами форме сценического минимализма для того, чтобы как можно больше нагрузки возложить на актеров, на их игру на сцене, – говорит Никита Сергеевич. – Но на самом деле самая радостная и вдохновляющая метаморфоза – это метаморфоза, которая происходит внутри нашей Академии. Преобразование постижения нашими студентами-актерами новых приемов и методов. Каждый год из стен Академии выходят профессионалы, которые могут решать любые творческие задачи, могут компенсировать вакуум режиссерского профессионализма. Наши выпускники не просто отлично владеют актерским ремеслом, но и являются абсолютно самодостаточными. Вижу в этом главный смысл и достижение нашей Академии кинематографического и театрального искусства.

В процессе обучения студенты получают возможность общаться с самыми интересными людьми, которые могут быть доступны. Это и Михаил Шемякин, и Александр Адабашьян, и Алла Демидова, владыка Тихон и многие другие. За год актеры получают мощнейший заряд полезного и очень продуктивного общения и, безусловно, расширяют свой кругозор.

Как это помогает выпускникам Академии на сцене, сочинцы смогли узнать, побывав на спектакле "Метаморфозы-2: Жены артистов". Литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений великих классиков Ивана Бунина и Антона Чехова, был продемонстрирован зрителям в необычном формате открытой репетиции.

– Мы привезли один спектакль с конкретной идеей и целью: поговорить о том, как мы понимаем Чехова, Бунина, что мы понимаем под попыткой инсценировать прозу этих великих писателей, – подчеркнул Михалков. – Это, на мой взгляд, может быть интересно людям, которые интересуются, во-первых, русской литературой, во-вторых, русской литературой на сцене.

Нынешнее турне – первое для Академии. Спектакль также будет показан в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ессентуках, а затем – в Сибири.

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]