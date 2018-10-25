ОЛИМПИЙСКАЯ МЕДАЛЬ СОЧИНСКОГО "ДЕЛЬФИНА"

Мексика, 1968-й год, девятнадцатые летние Олимпийские игры. Грандиозный триумф советского спорта. В числе героев планетарного масштаба Борис Лагутин и Дан Позняк, Виктор Куренцов и Леонид Жаботинский, Роман Руруа и Александр Медведь, Наталья Кучинская и Людмила Турищева, Владимир Голубничий и Виктор Санеев, Нина Смолеева и Георгий Мондзолевский, Людмила Пинаева и Валентин Манкин, Елена Новикова и Иван Кизимов… В одном ряду с ними – сочинский пловец Владимир Немшилов, бронзовый медалист тех Игр, от которых нас отделяет 50 лет.

Этой дате в Музее спортивной славы Сочи была посвящена встреча с Владимиром Немшиловым, наиболее заинтересованными участниками которой стали руководители и воспитанники детско-юношеской спортивной школы №2, где начинал путь в большой спорт Владимир Константинович. Был показан фильм об Олимпиаде-1968, представлены редкие фотографии из архива пловца. И, конечно, последовали многочисленные вопросы, на которые олимпиец с удовольствием отвечал…

Из биографии: Владимир Немшилов родился 24 ноября 1949 года в Сочи. В восемнадцать лет стал мастером спорта СССР международного класса по плаванию. В 1968 году выиграл звание чемпиона Советского Союза и бронзовую олимпийскую медаль в комбинированной эстафете. В двадцать лет установил рекорд Европы на дистанции 100 метров баттерфляем.

"Природная одаренность!", "Спортивный талант!" – так обычно говорили о Немшилове. Рост 181 сантиметр, обтекаемая фигура с покатыми плечами и мощной грудной клеткой, вмещающей 6600 кубических сантиметров воздуха, длинные и сильные руки с широкими ладонями, гибкое тело, эластичные, подвижные суставы… Да, он был создан природой для высоких достижений в плавании. А как он свободно лежал и скользил в воде!

Расцвету этих природных способностей к плаванию способствовали благоприятные условия, в которых прошло детство Володи. Он научился плавать, как многие сочинские мальчишки, за несколько лет до начала учебы в школе. Известный сочинский пловец-марафонец Александр Пустынников создал при бассейне санатория имени Орджоникидзе детскую спортивную группу. Сначала в ней занималась старшая сестра Володи – Нина, затем туда был зачислен и семилетний Володя.

"Александра Ивановича Пустынникова считаю своим первым спортивным наставником, – вспоминает Немшилов. – Он научил меня плавать баттерфляем, отшлифовал мой кроль, научил плавать всеми другими видами. Под его руководством я подготовился к своему первому старту в 1958 году, когда мне не было девяти лет. Проплыл тогда 50 метров вольным стилем за 42 секунды и обогнал всех мальчишек младшей возрастной группы. Как я был счастлив!".

Однако в детские и даже в юношеские годы Володя занимался плаванием нерегулярно, бывало, что и от случая к случаю. Когда ему исполнилось тринадцать лет, в Сочи приехала на тренировки группа ленинградских пловцов под руководством известного тренера Генриха Яроцкого. Сестра Нина затащила брата в бассейн посмотреть, как занимаются гости. Володя был очарован красивыми заплывами, разнообразными упражнениями. И так совпало, что в тот же вечер по сочинскому телевидению показали тренировку местной юной чемпионки по плаванию Натальи Литвиновой. Володя твердо решил, что будет тренироваться серьезно, чтобы тоже стать чемпионом. И добился своего.

Достижения росли. В шестнадцать лет Владимир стал мастером спорта СССР, а летом 1966 года, когда ему не было семнадцати, впервые участвовал в чемпионате страны и показал в комплексном плавании на 400 метров результат 5 минут 3 секунды. Через несколько недель 100 метров баттерфляем он проплыл за 1 минуту 1 секунду. Это был юношеский рекорд страны.

В начале сентября 1968 года в высокогорном местечке Армении Цахкадзоре проводился чемпионат СССР по плаванию, одновременно являвшийся отборочными соревнованиями к Олимпийским играм в Мексике. Немшилов успешно выступил на этих соревнованиях и впервые выиграл золотую медаль чемпиона страны в плавании на 100 метров баттерфляем – 58,7 секунды. Тем самым получил право на участие в Олимпиаде.

После победы в чемпионате Владимир с большим подъемом начал готовиться к олимпийским стартам. С неослабевающей энергией продолжил тренировки в Мехико. Однако объемы плавания уменьшил до четырех-пяти километров в день, объясняя это акклиматизацией, адаптированием к высокогорью.

В олимпийских соревнованиях он благополучно преодолел два барьера. В предварительном заплыве показал 59,1 секунды, в полуфинале – 59,0, в финале – 58,1 секунды – рекорд СССР. И занял четвертое место в мире, проиграв трем американским пловцам.

В своем дневнике Немшилов записал: "Ура! Ура! Ура! Я рекордсмен! Я дал команде три зачетных очка, значит, не напрасно приехал в Мехико! Теперь надо добыть медаль в эстафете".

Через два дня, 26 октября, его мечта сбылась. Он помог нашей команде завоевать бронзовые медали в комбинированной эстафете 4х100 метров (4 минуты 00,7 секунды), преодолев баттерфляем свой отрезок дистанции за 57,9 секунды.

В Мехико Немшилов добился немалого успеха: вошел в четверку сильнейших пловцов мира способом баттерфляй, был удостоен бронзовой награды, принес советской команде четыре зачетных очка.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]