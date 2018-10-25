МОЛОДЕЖЬ РВЕТСЯ В СБОРНУЮ

Чемпионат России в олимпийских классах яхт завершился в Сочи. Соревнования, на старт которых вышло почти полторы сотни судов, удались. Таково мнение специалистов и самих соискателей наград. Чувствовалась большая, разносторонняя поддержка Министерства спорта РФ, Южного федерального центра "Юг Спорт". Своих самых талантливых, перспективных воспитанников привезли в Сочи наставники из многих уголков страны, в том числе представляющие Петербургскую парусную академию, целый ряд которых начинал тренерский путь в Краснодарском крае. Высококвалифицированные судьи предельно объективно оценивали и анализировали непростые ситуации, словно в калейдоскопе менявшиеся в ходе регаты. Все эти приятные субъективные факторы дополнились объективным: на протяжении соревновательной недели стояла изумительная, оптимальная для парусников погода.

Особенно вольготно, комфортно было тем, кто гонялся на парусных досках RS:X; переворачиваться от порывистого ветра или от крутой волны им не пришлось. В этих условиях как рыба в воде чувствовали себя воспитанники Сочинского центра олимпийской подготовки по парусному спорту Евгений Айвазьян и Александр Аскеров. За высшую награду они спорили между собой, естественно, досконально зная сильные и слабые стороны друг друга. От этого, конечно, их соперничество было еще интереснее. Конкуренцию представителям олимпийской столицы составил только гость из Минска Никита Циркун. Однако, как ни старался, выше третьего места в итоге не забрался. Победу же праздновал мастер спорта Айвазьян.

Среди женщин в этом классе выступила самая юная участница чемпионата, еще одна представительница этого центра, пятнадцатилетняя Анна Баранова. Соперничать с основными кандидатами в сборную команду страны ей, понятно, было ой как нелегко. Однако держалась она молодцом, стараясь не отставать от грозных экзаменаторов. И тем пришлось здорово постараться, чтобы опередить сочинскую школьницу. В результате все три ступени пьедестала почета заняли воспитанницы Петербургской академии парусного спорта Мариам Сехпосян, Мария Пименкова и Анна Хворикова.

Еще раз торжествовали сочинские болельщики, когда состоялся финиш заключительной гонки в классе швертботов "470". Тут высочайшее мастерство подтвердил экипаж в составе Павла Созыкина из Сочи и Дениса Грибанова из Геленджика – на то они и мастера спорта международного класса. С каждым стартом они упрочивали лидирующее положение и закономерно удостоились высших наград. Московскому и петербургскому экипажам пришлось довольствоваться серебром и бронзой.

Поздравления с победой принимали также Ян Чех и Иван Зотов, Зоя Новикова и Диана Сабирова (класс "49-й"; Петербург), Максим Семёнов и Алина Щетинкина ("Накра 17-микст"; Самара, Тольятти), Аркадий Кистанов ("Финн"; Москва), Сергей Комиссаров ("Лазер-стандарт"; Долгопрудный Московской области).

Теперь – короткий отдых, а затем – подготовка к 69-й Черноморской парусной регате, которая, по утверждению специалистов, почти не уступает чемпионату России по уровню и накалу борьбы.

Николай ПОЛЫНИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]