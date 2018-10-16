МАЛЕНЬКИМИ ШАГАМИ В БОЛЬШОЙ МИР

Подопечные Лазаревского реабилитационного центра готовятся к районному этапу фестиваля "Хрустальный петушок" Одной из жизненных ценностей человека всегда считалось здоровье. Многие специалисты во всем мире работают над тем, как его сохранить. Как показали социологические исследования, за последние пять лет число детей-инвалидов увеличилось на 10%. Государство всё больше внимания уделяет семьям, имеющим особенных деток. Только в Краснодарском крае действует более двадцати реабилитационных центров для детей с особенностями развития, одной из основных целей которых является устранение или, по возможности, полная компенсация ограничений жизнедеятельности.

В ГКУ СО КК "Лазаревский реабилитационный центр" медицинские работники и педагоги организуют свою работу так, чтобы здоровый и активный образ жизни для детей стал привычным, чтобы они могли участвовать во всех сферах жизнедеятельности, а главное, чтобы этот процесс был для них интересным. В совокупности все мероприятия дают хорошие результаты. Одной из отдушин для многих особенных детей является городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Хрустальный петушок".

Лазаревский реабилитационный центр принимает участие в фестивале уже пятый раз подряд. Ежегодно воспитанники нашего центра являются призерами на городском фестивале в номинации "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство". Свои работы они выполняют, используя различные техники: пластилинография, мокрое валяние, роспись по камню и по дереву, пейп-арт, терра, квиллинг, фальцевание, декупаж, бумагопластика, торцевание и многие другие.

Коля П. в номинации "Художественное чтение" в 2015 году выступал в дуэте с Ириной Родниной, а в 2016 году – вместе с Николаем Наумовым, известным по фильму "Реальные пацаны". Сейчас полным ходом идет подготовка к районному этапу фестиваля, который состоится в Лазаревском в конце октября. Николай готовится вновь удивить и порадовать зрителей.

В этом году от нашего центра дебютирует Паша Л. – ребенок с ДЦП (колясочник). Несмотря на большие трудности, Паша очень позитивный мальчик. Он обучается дистанционно по дополнительной программе в образовательной школе, регулярно посещает центр, по мере возможности участвуя во всех мероприятиях. Мальчик очень хочет быть успешным, и у него это получается, хоть и не так скоро, как хотелось бы. Главное, у него есть терпение и желание.

Паша – главный герой сказки "Ёжик и море". Для них с мамой это очень волнительно – впервые выйти на большую сцену. Сказка будет очень доброй, светлой, оригинальной по постановке. Готовятся декорации, костюмы, музыкальные и световые эффекты. А еще Паша будет танцевать вместе с мамой очень трогательный медленный танец под музыку из песни Геннадия Селезнева "Знаешь, как хочется жить". Репетиции проходят с высоким эмоциональным подъемом. Мы надеемся на победу воспитанника центра, ведь, прежде всего, это будет его личная победа над своими страхами и неуверенностью.

Дети каждый год с нетерпением ждут начала конкурса. Участие в фестивале – это возможность не только показать свои таланты, но и выступить на одной сцене с известными артистами и, конечно, найти новых друзей. Мы верим в их успех!

Л. Пташник, социальный педагог. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]