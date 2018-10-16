НА РИНГЕ СОЧИНЦЫ СИЛЬНЕЕ

В спортивном комплексе "Адлер-Арена" прошел открытый городской турнир по боксу на призы почетного президента федерации бокса Сочи, доктора экономических наук Азата Асатурова. Соревнования, в которых участвовали около двухсот спортсменов из Краснодара, Туапсе, Абхазии и Сочи, организовали департамент физической культуры и спорта администрации города, федерация бокса Сочи и детско-юношеская школа олимпийского резерва №3.

Наибольший успех выпал на долю сочинских боксеров, отличавшихся завидным стремлением к победе, большой силой воли, хорошей технической и тактической подготовкой. Одним из самых захватывающих получился поединок в весовой категории 63 килограмма между сочинцем Погосом Карапетяном и туапсинцем Ярославом Шиховым. Судьям нелегко было определить победителя, и все же они отдали предпочтение сочинцу.

Немало аплодисментов выпало на долю сочинок Вероники Злобиной и Лии Карагулян. Бой между ними был остановлен во втором раунде ввиду явного преимущества Вероники.

Победителям и призерам вручены памятные медали и грамоты. Самыми техничными боксерами признаны Погос Карапетян (тренеры – Ашот Миносян, Николай Подрезов) и Артём Серяков (тренер – Виктор Димитриади). Нафхат ХАБИБУЛИН,судья международной категории. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]