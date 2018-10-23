О ВЕЛИКОМ ФЛОТОВОДЦЕ

В Этнографическом музее поселка Лазаревское прошла акция "День в музее для российских кадетов" для воспитанников кадетской школы Туапсе

Выпускники кадетских и суворовских училищ на протяжении всей истории России всегда отличались не только отвагой, доблестью, мужеством, но и очень высоким культурным и образовательным уровнем. Кадетские училища испокон веков готовили российскую элиту – людей способных проявить себя не только на поле брани, но и в любом деле, каким бы ни занимались. Традиционно кадеты являют собой образец высокого уровня образования, знания и понимания нашей истории. И для учащихся кадетских школ нет лучшего места, где можно познакомиться с героическими страницами истории Отечества, чем российские музеи.

Воспитанники кадетской школы из Туапсе познакомились с экспозицией Этнографического музея, которая рассказывает об истории, культуре и быте населения Сочи с древнейших времен.

Основной темой встречи в 230-летнюю годовщину со дня рождения адмирала М.П.Лазарева стал рассказ сотрудников музея о прославленном флотоводце, его учебе в Морском кадетском корпусе в Москве, кругосветных путешествиях, вкладе в развитие русского флота и преумножении славы Отечества.

Виктория ВЛАДИМИРОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]