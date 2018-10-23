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Выступали всей семьей

Выступали всей семьей
Вторник, 23 Октябрь, 2018 - 07:29

Особенные дети талантливы не менее обычных. Это показал творческий конкурс для детей с синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра, проведенный в развлекательном центре "Джуониор".
В конкурсе активно участвовали родители детей, их братья и сестры, поэтому он получился теплым и домашним. Каждая семья подготовила презентацию представления о себе, концертный номер, дефиле в оригинальном костюме. Родительская фантазия была неистощима, и дети представали перед аудиторией в образах Буратино и Мальвины, Снежной королевы и Золушки, русской красавицы и китайской принцессы. В конце праздника ребят ждало веселое шоу мыльных пузырей.
Жюри, представлявшее благотворительную организацию "Второе дыхание", объявило, что победителями оказались все участники. Конкурсанты получили подарки и уверенность в том, что они самые любимые и самые талантливые!
Ольга КОНОНОВИЧ.

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