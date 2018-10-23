Выступали всей семьей

Особенные дети талантливы не менее обычных. Это показал творческий конкурс для детей с синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра, проведенный в развлекательном центре "Джуониор".

В конкурсе активно участвовали родители детей, их братья и сестры, поэтому он получился теплым и домашним. Каждая семья подготовила презентацию представления о себе, концертный номер, дефиле в оригинальном костюме. Родительская фантазия была неистощима, и дети представали перед аудиторией в образах Буратино и Мальвины, Снежной королевы и Золушки, русской красавицы и китайской принцессы. В конце праздника ребят ждало веселое шоу мыльных пузырей.

Жюри, представлявшее благотворительную организацию "Второе дыхание", объявило, что победителями оказались все участники. Конкурсанты получили подарки и уверенность в том, что они самые любимые и самые талантливые!

Ольга КОНОНОВИЧ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]