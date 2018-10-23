8:0 в пользу Маэстро!

Бессменный руководитель оркестра народных инструментов "Русский сувенир" Вячеслав Абрашкин 21 октября отметил свое 80-летие Вячеслав Абрашкин родился в в 1938 году в многодетной крестьянской семье. Маленькому Славе было три года, когда началась Великая Отечественная война и отца забрали на фронт. Спустя два года папа погиб, и маме пришлось одной поднимать детей: шестерых сыновей и дочь.

Любовь матери к пению, увлечение сыновей музыкой и театром скрашивали тяжелые послевоенные годы. В семье все были предрасположены к творчеству. Старший брат Алексей организовал в селе самодеятельный театральный кружок. Александр увлекался рисованием и оформлял декорации к спектаклям (в итоге стал профессиональным художником), Иван играл на гитаре...

По воспоминаниям Вячеслава Ильича, в родном селе все любили гармонь: профессиональных музыкантов не было, любители подбирали мелодии на слух. Мама купила Славе в подарок гармонь на 15-летие, и он очень быстро ее освоил. Позднее в его жизни появилась семиструнная гитара, доставшаяся ему от старших братьев. Через полгода после того, как Слава в библиотеке соседнего села раздобыл самоучитель игры на гитаре, состоялось его первое выступление в школе. Вскоре занял первое место на районном смотре художественной самодеятельности и стал настоящей звездой вечеров в сельском клубе. Спустя время в его жизни появился баян. Обучение профессии музыканта

Повышенный интерес к музыке и музыкальным инструментам в итоге привел юношу к осознанному выбору профессии музыканта.

– На вступительном экзамене в музыкальном училище играл на гитаре и в конце выступления услышал: "Наш человек – надо брать!", – рассказывает юбиляр. – Думаю, взяли меня, самоучку, еще и потому, что в послевоенное время кадров катастрофически не хватало. Определили в класс балалайки, так как с 1939 по 1960 годы класс гитары – "космополитического и буржуазного музыкального инструмента" – в училищах Советского Союза был упразднен.

Получив диплом Куйбышевского музыкального училища, Вячеслав Ильич продолжил образование в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, в классе известного русского музыканта-исполнителя, педагога, просветителя, лауреата Государственной премии, народного артиста России, профессора Павла Ивановича Нечепоренко. Под руководством учителя Вячеслав постиг секреты владения балалайкой, изучил огромный музыкальный материал, а самое главное – стал верным продолжателем идей и традиций своего учителя. Гостеатр Сочи

После окончания учебы в 1965 году дипломированный музыкант по распределению был направлен в Сочи. Благодаря заявке на молодого специалиста, поданной художественным руководителем Зимнего театра Сергеем Аркадьевичем Бабовым в министерство культуры, в городе-курорте появился артист, обладающий высоким исполнительским уровнем, обширным репертуаром и желанием пропагандировать исполнительство на народных инструментах.

– В 1965 году я попал в творческий коллектив Гостеатра Сочи, в котором тогда было не более 20 артистов, – вспоминает Вячеслав Ильич. – От санаториев получали заказы на проведение концертов. В общей сложности мы обслуживали около 120 концертных площадок. "Русский сувенир": от ансамбля до оркестра

– Когда в 1968 году Давид Григорьевич Гершфельд создавал Сочинскую филармонию, он поставил задачу сформировать народный коллектив, – продолжает Вячеслав Абрашкин. – В первый состав ансамбля вошли 7 музыкантов: балалаечники, баянист, контрабасист, домрист. Мне предложили возглавить коллектив. Первая наша программа называлась "Русские сувениры", позднее это название получил и сам коллектив. Через год мы подали заявку на выпускников Гнесинского училища, и благодаря этому наш коллектив увеличился сначала до 10, а потом до 14 человек.

Молодой коллектив практически сразу погрузился в активную концертную деятельность. В 1979 году "Русский сувенир" принял участие во Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах, проходившем в Ленинграде, где был удостоен звания лауреата конкурса.

В 1987 году Вячеславу Абрашкину за развитие и пропаганду исполнительства на народных инструментах, за мастерство и профессионализм было присвоено почётное звание "Заслуженный артист России".

В 1994 году, в год 25-летнего юбилея коллектива, руководством города и филармонии было решено на базе ансамбля создать оркестр народных инструментов. Никто не сомневался, что художественным руководителем и главным дирижером оркестра должен быть Вячеслав Абрашкин, многогранный музыкант-исполнитель, чуткий наставник и авторитетный лидер.

В разные годы с коллективом выступали приезжающие в город-курорт на гастроли народные артисты СССР Елена Образцова, Борис Штоколов, Леонид Сметанников, Анатолий Соловьяненко, заслуженные артисты России Наталья Борискова, Анна Литвиненко. С оркестром успешно работали и приглашенные дирижеры: В. Махов (Астрахань), В. Попов (Ленинград), Г.Перевозникова (Череповец), В.Шкуровский (Москва).

С 2010 года оркестр народных инструментов "Русский сувенир" носит имя замечательного музыканта, педагога и балалаечника-виртуоза Павла Ивановича Нечепоренко. Так благодарный ученик увековечил память, выразив уважение и почтение таланту учителя. Гастроли

Ансамбль "Русский сувенир" с момента своего создания активно гастролировал по краю и за его пределами. Выступления проходили во всех уголках Большого Сочи, а гастрольные маршруты пролегали по городам Украины, Закавказья, Средней Азии, Забайкалья, Сибири, Белоруссии, Прибалтики. Особые страницы в жизни коллектива – выступления для контингента советских войск в Афганистане и Монголии.

Как солист-балалаечник Вячеслав Абрашкин в составе артистических групп выступал в Италии, Франции, Тунисе и Марокко.

– Запомнились гастроли по югу Франции в 1967 году, – вспоминает юбиляр. – В городах Ницца, Канны, Ментон я выступал вместе с вокально-танцевальным ансамблем "Чайка". В Ментоне мы культурной программой сопровождали подписание договора о побратимских связях. Благодаря этой поездке приняли участие в творческом фестивале европейского масштаба. Позднее, в 2002 году, я, Горенко и Котенко (балалаечник, гармонист и вокалист) отправились с делегацией в итальянский Римини, где приняли участие в торжествах, посвященных 25-летию побратимских связей . Семья, объединенная творчеством

Музыка сыграла решающую роль не только в выборе профессионального пути юбиляра, но и в рождении его семьи. Нина Кузьменко, закончившая дирижерско-хоровой факультет Свердловской консерватории, волею судеб оказалась в Сочи. Она работала на телевидении и вела концерты в Сочинской филармонии. Вскоре после встречи с Вячеславом Абрашкиным образовался их семейный и творческий союз. С 1970 года Нина Гавриловна начала сотрудничать с "Русским сувениром" в качестве ведущей и исполнительницы литературно-музыкальных композиций.

Их дочь Алена пошла по стопам родителей – окончила Сочинское училище искусств по классу вокала. Несколько лет успешно работала в Москве, получила звание лауреата фестиваля-конкурса "Море шансона", вела насыщенную концертную жизнь, а сейчас приехала в Сочи уже со своей маленькой дочкой. Супруги Абрашкины-Кузьменко с большой радостью участвуют в воспитании внучки Сонечки. Проживающие в Москве внуки Вячеслав и Мария успешно реализуют себя в профессиях, не связанных с музыкой. Есть надежда, что правнук пойдет по творческому пути, проторенному музыкальной династией. Октябрь 2018 года

Сегодня оркестр народных инструментов "Русский сувенир" имени Павла Нечепоренко – непременный участник таких важнейших городских и общественно значимых мероприятий, как День Победы, День города, День России. Почти 15 лет любимый сочинцами цикл общедоступных концертов "Курортные субботы" проходит при активном участии оркестра и его главного дирижера Вячеслава Абрашкина.

А в преддверии своего юбилея Вячеслав Абрашкин выпустил нотное издание – авторское переложение для балалайки и фортепиано пьесы Ф. Мендельсона "Рондо-каприччиозо".

Ближайшая встреча с любимым артистом состоится в Зимнем театре 31 октября: поклонники, друзья и коллеги соберутся на творческом вечере Вячеслава Абрашкина с говорящим названием "8:0 в пользу Маэстро"! Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]