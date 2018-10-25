КОГДА ВИТАМИНЫ НЕ НА ПОЛЬЗУ

Более 20 протоколов о незаконной торговле составили инспекторы отдела контроля по Лазаревскому внутригородскому району управления административной инспекции администрации города Сочи за два дня рейдовых мероприятий в рамках соблюдения Правил благоустройства.

У садоводов горячая пора – на курорте начался массовый сбор цитрусовых и фейхоа. Эти субтропические плоды – кладезь полезных витаминов и микроэлементов, а потому спрос на них велик, особенно у приезжающих на курорт туристов. Желая заработать копеечку, владельцы личных подсобных хозяйств превращаются в коммерсантов, разворачивая бойкую торговлю в любом удобном для них, а главное, проходимом месте. Не гнушаются доморощенные бизнесмены обочинами дорог, ведь там можно не только представить товар лицом, но и договориться об оптовой продаже. Да и цена, как правило, на трассе значительно выше. Под торговые места приспосабливают ящики и стульчики, капоты и багажники автомобилей. Особенно славится придорожной торговлей Лазаревский район, ведь именно здесь сосредоточена большая часть крестьянских подворий.

– В основном продают люди, которые выращивают фрукты на собственном огороде, – рассказывает начальник отдела контроля по Лазаревскому внутригородскому району управления административной инспекции администрации города Сочи Андрей Бершадский. – Товар размещается на тротуарах, обочинах дорог, остановочных комплексах. Такая торговля не только нарушает правила благоустройства, но и влияет на безопасность дорожного движения. К тому же, товар продается без соответствующих документов, в антисанитарной обстановке. В ходе последнего рейда мы обследовали улицы, пролегающие вдоль федеральной трассы, итог – 23 протокола об административных нарушениях. За нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы для физических лиц от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц от 2000 до 10000 рублей, для юридических – от 15000 до 50000 рублей.

По словам чиновника, встречаются и такие, кому штрафы выписываются повторно, уже в двойном размере. То есть первое наказание действия не возымело.

– Практически все нарушители свою вину не признают, утверждают, что, торгуют там, где им удобно, хотя на территории района организованы социальные ряды для продажи продукции с собственных огородов, есть специализированные рынки и на трассе, – рассказывает Андрей Бершадский, – но любители незаконной торговли ими не пользуются. А скупой, как известно, платит дважды.

К слову, с начала 2018 года инспекторами отдела контроля по Лазаревскому району было составлено 1288 протоколов об административных правонарушениях, из которых примерно четверть – за вынос товара за пределы торгового объекта и складирование его в месте, не предназначенном для этих целей. Елена МОСКАЛЕВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]