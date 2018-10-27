ВСПОМИНАЯ СЛАВНЫЕ ТЕ ГОДА

В Музее истории города-курорта Сочи состоялись мероприятия, посвященные 100-летию комсомольской организации. Сотрудники музея рассказали об истории создания комсомольской организации в Сочи и о задачах, которые стояли перед первыми комсомольцами: борьба с разрухой, вызванной последствиями гражданской войны, ликвидация безграмотности, помощь сельскому населению в сборе урожая, вовлечение крестьянства в колхозы, помощь в создании пионерских организаций, клубная работа, создание агитбригад.

В 30-е годы, в период генеральной реконструкции Мацестинского курорта, комсомольцы всей страны принимали активное участие в строительстве санаторно-курортных комплексов, создавали объекты инфраструктуры всесоюзной здравницы. Огромное значение имели комсомольские инициативы и во время Великой Отечественной войны.

Комсомольцы Сочи под руководством Анны Михайловны Ивановой помогали городу перестроиться на военные рельсы: принимали участие в занятиях по военной подготовке народного ополчения и истребительного батальона, строили стратегически важную дорогу и аэродром, собирали средства на строительство военной техники. Сочинская комсомолка Людмила Витольдовна Пиккель, руководившая школой по подготовке радистов, обучила 200 специалистов, в которых остро нуждался фронт.

Активную работу развернули комсомольцы и в госпиталях Сочи: провели подготовку санаториев к приему первых раненых, осуществляли круглосуточный уход за тяжелоранеными бойцами, принимали участие в сборе самшитового мха, использовавшегося в качестве перевязочного материала, заготавливали орехи, каштаны, дикие груши и яблоки, лекарственные растения, таким образом снабжая госпитали всем необходимым. После окончания войны комсомольцы приняли участие в восстановлении разрушенного войной хозяйства.

Почетными гостями встречи "Диалог поколений" стали ветераны комсомола, первые секретари сочинского горкома комсомола Виктор Михайлов и Александр Чумаков, а также ветеран музейной работы Татьяна Концевая, более 30 лет руководившая Музеем истории города-курорта Сочи.

Виктория ВЛАДИМИРОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]