НЕ ПОДДАВАЯСЬ ВОЗРАСТУ

85 лет. Уже или пока? Посвятив всю свою жизнь работе в правоохранительных органах, кавалер ордена Почета, полковник милиции Анатолий Васильевич Малаев с возрастом пенсионера мириться не собирается: многие годы он активно занимается общественной деятельностью. Дата в паспорте зачастую очень обманчива. Взглянув на год рождения жителя поселка Уч-Дере Лазаревского района Анатолия Малаева – 1933-й, по привычке представил себе седого и уже, в силу преклонного возраста, немощного человека, живущего в тесном мире, ограниченном четырьмя стенами родного дома. Но ошибся. Первой неожиданностью стал бодрый голос собеседника, прозвучавший в телефонной трубке: речь громкая, четкая, без придыхания, свойственного пожилым людям. Затем он и вовсе огорошил: "Я очень занят: собираюсь по ветеранским общественным делам в Адлер. К сожалению, на беседу у нас будет немного времени, но обязательно приезжайте, есть о чем поговорить!".

Фамилию Малаева в Сочи хорошо знают. Более тридцати лет – с 1962-го по 1995 год – Анатолий Васильевич честно отработал на разных должностях в правоохранительных органах города-курорта – был простым оперативником, следователем, начальником следственного отдела, заместителем начальника УВД Сочи. Получил широкую известность, расследуя целую череду громких уголовных дел. Было это давно, но о них до сих пор хорошо помнят: по некоторым написаны книги, самая популярная – "Досье следователя" сочинского журналиста Сергея Золовкина, изданная еще в начале 80-х, другие – детально рассматриваются экспертами в ходе тематических программ на федеральных телеканалах. На офицерском кителе полковника Малаева орден Почета, полученный в 1976 году, и еще 23 награды, две из них – иностранных государств.

– В Сочи я переехал в 1956-ом, – рассказал Анатолий Васильевич, отмечающий в нынешнем году свое 85-летие. – Родился на Алтае. К слову, я односельчанин известного актера, юмориста, позже ставшего губернатором Алтайского края Михаила Евдокимова, ныне покойного. Мы жили неподалеку друг от друга, многие годы нас связывала крепкая мужская дружба, чем я до сих пор искренне горжусь. После армии, окончив Саратовский юридический институт, получил высшее юридическое образование, начал работу в органах внутренних дел.

Вспоминая о своей основной профессиональной деятельности, собеседник немногословен, больше говорит о дне сегодняшнем: он активно участвует в работе городской ветеранской организации сотрудников МВД и общественной организации "Герои Отечества", много общается со школьниками и молодежью.

– Как профессиональный подвиг и полученная высокая государственная награда – орден Почета – изменили вашу жизнь? – спрашиваю у Анатолия Васильевича.

– Да никак, – признается он. – Я просто честно делал свою обычную повседневную работу, выполнял профессиональный долг перед государством и обществом. Хотя, конечно, любая награда дорога как знак внимания, уважения и признания заслуг.

– За что в современной действительности вы испытываете гордость?

– Радуют разительные перемены, произошедшие в Сочи. Об этом я могу судить, так как есть с чем сравнивать: когда в середине 50-х я сюда перебрался, это был заштатный провинциальный городишко, сейчас – курорт мирового уровня. Я много бывал за рубежом, наблюдал, сравнивал, поэтому уверен: нынешним Сочи можно смело гордиться.

– Чем вы особенно дорожите в жизни?

– Главная ценность, безусловно, семья – дочь и две внучки. Дороги, конечно, и воспоминания о любимой работе, товарищах, коллегах. Очень горжусь знакомством и дружбой со многими известными людьми – Эдитой Пьехой, Львом Лещенко и другими.

– Что бы вы хотели пожелать молодым?

– Нужно много работать. Только ежедневный труд, настойчивость, целеустремленность позволят добиться чего-либо в жизни. Я никогда, даже имея звания и профессиональные достижения, не позволял себе расслабляться. Не делаю этого и сейчас, будучи уже на пенсии. Необходимо жить не просто активно и интересно, но и приносить пользу семье, окружающим людям, родной стране.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]