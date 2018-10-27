ВТОРОЙ ТАЙМ – ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Великий хоккейный тренер Анатолий Тарасов говорил, что лучше выиграть 8:7, чем 1:0. Футбольный наставник Александр Точилин тоже настраивает своих подопечных на игру атакующую, так импонирующую зрителям. Закономерно, что команда "Сочи" – самая результативная в дивизионе на сегодняшний день. Однако по ходу первого тайма этого матча с одним из фаворитов, в отсутствие травмированного главного голеадора Барсова, казалось, что сочинцы вполне удовлетворятся и скромными нулями на табло…

На 1-й же минуте на углу вратарской площадки получил пас и бил в упор единственный форвард гостей Минаев (в составах команд было по 4 защитника, 5 полузащитников и 1 нападающему); бросившийся навстречу Заболотный принял мяч на себя. Хозяевам организовать плодотворную атаку было сложно – соперник применял довольно жесткий прессинг. Длинные продольные передачи в исполнении сочинцев точностью не отличались. Мимо цели летели мячи, посланные из-за пределов штрафной площади. Не приносили успеха и навесы с флангов: рослые защитники, как правило, выигрывали верховые единоборства. В общем, создать даже более-менее выгодный для взятия ворот момент южанам не удавалось до 28-й минуты, когда Горбунов технично обыграл накоротке двоих защитников и откатил мяч Бурмистрову – Чагров броском в ноги спас критическое положение.

Куряне тоже лишь однажды имели возможность открыть счет. На 34-й минуте, получив передачу от вездесущего Минаева, едва не выскочил один на один с голкипером Акбашев; в эффектном подкате мяч выбил Почивалин. Болельщики все чаще принимались громогласно, насколько это возможно при такой аудитории, воодушевлять игроков, однако футбол продолжал торжествовать в основном оборонительный, которого придерживались обе стороны. Кто-то даже заметил: "Беззубая игра, наверное, всухую и закончится".

Но после перерыва – разительная перемена в действиях соперников. Словно в первой половине встречи они производили разведку, а теперь вступили в бой, где выкладываться надо полностью. На 47-й минуте Бурмистров мощно пробил в нижний угол – вратарь с трудом, в прыжке дотянулся до мяча и отбил его на угловой. Сочинцы резко прибавили в скорости, уже не передерживали мяч, и он быстро и точно переходил от партнера к партнеру. 52-я минута: Горбунов, выскочив с фланга, пробил в рамку, однако уж больно острый угол, и вратарь начеку. Территориальным преимуществом полностью овладевают хозяева – следуют стремительные комбинации, угловые. А также штрафные удары. Да, гости, не поспевая за соперниками, все чаще нарушали правила, и футболисты все чаще катались по земле. Один из них, Макеев, был вынужден покинуть поле в сопровождении врачей, и его заменил Калугин. А на 83-й минуте – следствие всего предыдущего. После очередного вынужденного падения – штрафной удар метров с 20-ти в исполнении весьма кстати вышедшего на замену Песегова. Пущенный в обвод "стенки" мяч вонзился в сетку впритирку с левой штангой – 1:0.

Гости, что называется, взорвались и буквально всей командой бросились вперед. Во время углового удара к чужим воротам последовал и их голкипер. Арбитр добавил 3 минуты, и тут возможность сравнять счет получил Багаев. Он бил в пустые ворота, но с довольно острого угла, и угодил в сетку с внешней стороны…

Главный тренер "Авангарда" Игорь Беляев: – На ничью мы ни в коем случае не играли, всегда стремимся победить. Но с нашей стороны была масса неточностей. Только концовка матча порадовала. Будем совершенствовать игру. Все еще впереди, и многое постараемся поменять, улучшить.

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин: – Соперник был очень серьезный. Особенно опасными выглядели скоростные контратаки с длинными передачами. У нас по-прежнему страдает реализация выгодных моментов. Но победа заслуженная. Игрой своей команды в целом доволен. Надеюсь, уже в следующем матче ее усилит Барсов.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]