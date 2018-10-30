ЧЕМПИОН СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ

До окончания чемпионата Сочи по футболу осталось провести меньше десятка матчей. Поэтому, естественно, что ни соперничество, то острейшая борьба, а то и настоящая драма. Такая, например, какая приключилась в поединке между чемпионом города "Адлером" и "Кичмаем", в минувшем году финишировавшим вторым.

Сначала скажем, что встречи между этими коллективами отличаются особой бескомпромиссностью. В первом круге "Кичмай", не сумевший взять верх ни над одним из фаворитов, у "Адлера" все-таки выиграл – 4:3. Теперь, в своем заключительном матче чемпионата, представителям Лазаревского района, казалось бы, сверхстарания не требовалось, поскольку выше пятого места им не подняться. Однако поединок они провели так, словно от него зависела судьба высших наград. Не смутил их и красивый мяч, пропущенный после четверти часа игры. Наоборот, он только раззадорил их еще сильнее. И чемпиону пришлось сдерживать атаки затяжные и весьма острые. Но две из них сдержать все же не удалось. "Кичмай" добился победы (2:1), а "Адлер" теперь в лучшем случае может рассчитывать на попадание в тройку сильнейших.

На чемпионство же претендуют "Медик-2" и "Трактор", хотя у "Трактора" на четыре очка меньше. Однако если "медикам" осталось сыграть с "Адлером" и "ЧНК Сочи", то "Трактору" предстоит встретиться с середняками "Кристаллом" и "Аланией", а еще с той же "ЧНК Сочи", занимающей шестое место.

Приятный сюрприз в нынешнем сезоне преподнес "Адлер-09". Он уже сыграл все 24 матча и набрал в них 57 очков, обеспечив себе третье место. Во втором круге он одержал 11 побед при одном поражении. Теперь ему осталось ждать результатов заключительных поединков. Все точки над "i" будут расставлены к середине ноября.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]