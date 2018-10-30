СТАЛЬ ЗАКАЛЯЛАСЬ ТАК

В Литературно-мемориальном музее Н.Островского открылась выставка, посвященная 100-летию комсомола. Вниманию посетителей представлены экспонаты, рассказывающие об истории и развитии комсомольского движения в стране и Сочи в частности.

Все экспонаты – мандаты, комсомольские билеты, значки, листовки, фотографии, ордена и медали – подлинники. Все они так или иначе связаны с именем Николая Островского, который вступил в ряды комсомола в год создания организации.

– Островский вступил в комсомол в 1918 году, – рассказывает заместитель директора музея Елена Скрипкина. – Время было тяжелое, комсомольцами двигала идея построения нового коммунистического общества. Островский писал: бывало так, что вместе с комсомольским билетом мы получали и ружье, и 200 патронов.

Экспозиция отражает связь Николая Островского с сочинской комсомолией. С 1929 года (переезд писателя в Сочи) в его квартире собирался комсомольский актив города, в том числе представители сочинского агиткружка "Синеблузники". Впоследствии многие из них были награждены боевыми наградами за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны.

Как писал Николай Островский, комсомольцы всегда были там, где нужны пламенное сердце и инициатива. Он и сам был активным участником строительства железной дороги под Киевом. Кстати, силами комсомольцев в Сочи тоже было построено немало объектов инфраструктуры. Один из них – участок дороги от современной гостиницы Лазурной до института курортологии, строительство которой развернулось в 1934 году.

В музейном зале представлена небольшая часть экспонатов, которыми располагает Литературно-мемориальный музей Н.Островского. Но и эти предметы помогают старшему поколению вспомнить свою молодость, а подрастающему – получить представление о комсомольском движении.

Выставка продлится до 16 ноября.

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]