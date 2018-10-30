АКТИВНОСТЬ ПОДДЕРЖАЛИ

На очередной сессии Городского Собрания Сочи депутаты единогласно утвердили границы восьми новых ТОСов, а также заслушали доклад о ликвидации муниципального управления здравоохранения. В рамках представленной повестки дня было рассмотрено 16 вопросов. Так, депутаты Городского Собрания Сочи единогласно утвердили границы территорий общественного самоуправления восьми населенных пунктов Лазаревского района. Отныне на карте района появятся ТОСы "Барановка", "Васильевка", "Ордынка", "Разбитый Котел", "Солохаул", "Третья Рота", "Харцыз-2" и "Сортучасток". Народные избранники отметили, что светлое будущее сельских поселений во многом зависит от сознательности и инициативности его жителей, поэтому активных граждан необходимо поддерживать и мотивировать. Сегодня муниципалитет проводит ряд конкурсов, в том числе нацеленных на поощрение сочинцев, радеющих душой за свою малую Родину, поэтому, чем больше территорий общественного самоуправления будет в Сочи, тем лучше станет жизнь.

Много спорных моментов у народных избранников вызвал доклад о ликвидации городского управления здравоохранения. Согласно федеральному законодательству, все муниципальные лечебные учреждения курорта переданы в краевую собственность. Соответственно отпадает необходимость в профильном управлении. Однако, чтобы смена собственника не сказалась на качестве медицинских услуг, депутаты уверены, что нужно создать территориальный контролирующий орган, а также сохранить должности главных внештатных специалистов (главного эндокринолога, кардиолога, офтальмолога, хирурга, неонатолога, педиатра и т.д.). Кроме того возникает вопрос: что делать с городским аптечным управлением, которое остается в муниципальном ведении? Депутаты предлагают мэрии определить ведомство, к которому данное управление будет прикреплено после ликвидации управления здравоохранения. В ходе сессии было отмечено, что к данному процессу нужно подготовиться заранее.

С докладом о поправках в городской бюджет выступил директор департамента по финансам и бюджету администрации города Сергей Щербинин.

– Суть вносимых изменений в бюджет города на 2018 год – увеличение доходно-расходной части на 332 миллиона рублей, из которых 228 миллионов – объем собственных доходов и 104 миллиона – поступления из краевого бюджета, – сообщил Сергей Щербинин. – Из 104 краевых миллионов – 12 миллионов рублей уйдет в управление здравоохранения, а 92 миллиона – в отрасль образования. Кроме того, край увеличивает финансирование на содержание парка в Имеретинской низменности.

Поправки в бюджет депутаты утвердили, правда, с протокольной записью, что администрация курорта подготовит программу по выводу некоторых муниципальных предприятий из категории убыточных.

В целом, прошедшая сессия, как отметил председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, носила социальный характер и была посвящена подготовке к новому финансовому году.

– Это касается и формирования границ новых ТОСов, и корректировки бюджета. Оживленной была дискуссия по судьбе муниципального управления здравоохранения. Надо сделать все, чтобы ликвидация прошла максимально безболезненно. Поправки, которые были предложены депутатами и отражены в протокольных записях, действительно важны для сохранения системы контроля за качеством оказываемых медицинских услуг. В Сочи должен появиться орган, координирующий деятельность всех лечебных учреждений города. Что касается дополнительных 104 миллионов, полученных из бюджета края, муниципалитет планирует потратить их на завершение строительства инфекционного отделения больницы №1 в Лазаревском районе, а также на новые детские сады и школы, – сообщил Виктор Филонов на пресс-подходе по итогам прошедшей сессии. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]