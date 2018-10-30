ПОМОЩЬ ПРИШЛА ВОВРЕМЯ

В наиболее сильно пострадавшем от недавнего паводка Лазаревском районе постепенно

налаживается привычная жизнь За развитием событий на Юге России – в Сочи и Туапсинском районе, в очередной раз подвергшихся мощным ударам стихии, следит вся страна. Большая вода ушла, оставив людям немало бед и проблем. В зоне ЧС идут активные аварийно-восстановительные работы, пострадавшие от наводнения жители получают всестороннюю помощь и компенсацию от государства за нанесенный природой ущерб.

С одной из главных задач – максимально оперативно восстановить автомобильное и железнодорожное сообщение между Сочи и Туапсе – власти региона успешно справились: блокада курорта из-за разрушенных мостов в Макопсе была снята в минувшую субботу. Движение осуществляется в привычном режиме.

Идут восстановительные работы на автомобильной дороге в аул Наджиго. Из-за размытого паводком большого участка трассы между Макопсе и Наджиго почти пять дней горное селение, в котором проживают 180 человек, из них 30 детей, было фактически отрезано от города.

Вынужденную блокаду жители горного аула пережили стоически. Им не привыкать: подобные катаклизмы здесь далеко не редкость. Само селение от стихии практически не пострадало, в чем смог лично убедиться корреспондент "НС", побывавший на месте в понедельник.

Все живы-здоровы – и это главное, подчеркивают люди. Особых проблем с продуктами питания, рассказали сельчане, не было, больше неудобств причинило отсутствие электроэнергии, телефонной связи и интернета.

В воскресенье дорожникам с огромным трудом удалось наладить сообщение с Наджиго – в пойме реки Макопсе в обход аварийного участка трассы проложена временная грунтовая дорога. Проехать здесь все еще не просто, круглосуточно работает специальная техника – десятки грейдеров, экскаваторов, грузовиков, но это временные трудности.

Для оказания помощи заблокированному стихией Наджиго властям пришлось привлечь авиацию. Как сообщили в администрации Лазаревского района, 27 октября на вертолете МЧС в аул были доставлены продукты питания – мука, хлеб, крупы, макароны, сладости, вода, чай, консервы, а также дизель-генераторы с запасом топлива на неделю. Специалисты "Кубаньэнерго" уже подключили селение к электроснабжению.

– На вертолёте с сотрудниками МЧС и районной администрации в Наджиго отправились и наши коллеги – медицинская бригада Лазаревской городской больницы №1, – рассказала начальник управления здравоохранения администрации города Сочи Марина Вартазарян. – Медицинские работники обошли все дома, осмотрели более 120 человек. Девяти местным жителям была оказана необходимая неотложная помощь.

В воскресенье на ремонте трассы побывали мэр города Анатолий Пахомов, председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов и глава Лазаревского района Сергей Бражников. Объем работы здесь весьма значительный, но власти рассчитывают основную дорогу восстановить до конца нынешней недели. Затем уже в Наджиго руководители пообщались с местным населением.

– Надо сказать, что в самом ауле всё в порядке,– отметил градоначальник.– Администрация района полностью обеспечила жителей самым необходимым. Единственная проблема – дорога к аулу, она в трёх местах размыта. ДРСУ работает активно. По временной дороге сейчас могут ездить ГАЗ-66, УАЗики. По этой дороге уже можно обеспечивать аул продуктами питания.

Продолжается ликвидация последствий недавнего паводка и в других населенных пунктах. Основная часть работ завершена. В настоящее время идет восстановление дороги к посёлку Нижнее Макопсе – ее планируется отремонтировать в течение недели. Решается вопрос, связанный со строительством берегоукрепления по реке Макопсе.

Принимаются меры по восстановлению поврежденного стихией автомобильного моста через реку Аше в ауле Хаджико, вследствие чего отрезанными от большой земли остались три аула – Хаджико, Калеж и Лыготх. В настоящий момент благодаря тому, что уровень воды значительно снизился, сельчане перебираются с одного берега на другой, используя автомобили повышенной проходимости. По словам председателя Совета ТОС аула Хаджико Мусы Сизо, местные жители начали собственными силами ремонтировать старый висячий пешеходный мост.

В выходные в поселках Аше и Макопсе сотрудники администрации района и волонтеры, а также неравнодушные жители вышли на уборку придомовых территорий граждан, чьи дома пострадали от стихии.

– Сделано много: убирали дворы и улицы от ила, камней, веток, мусора, там, где это требовалось, откачивали воду, – рассказали в администрации. – Мониторинговые группы продолжают обходить подтопленные дома и выявлять, какая помощь необходима пострадавшим. Работа идет ежедневно.В данный момент формируются пакеты документов для выплат компенсации гражданам, чьи дома пострадали от подтопления. Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]