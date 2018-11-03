"ПОЭТИЧЕСКИЙ БАЛКОН" СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Каждую среду под старинными сводами библиотеки им. А.С.Пушкина звучат поэтические строки: именно в этот день в течение 5 лет еженедельно здесь встречаются единомышленники.

– Идея создания клуба творческого общения пришла к нам пять лет назад, – поделилась заведующая городской библиотекой-филиалом №1 им.А.С.Пушкина Людмила Заика, – и за этот период наработано и воплощено немало идей. Мы объединяем сочинских поэтов, люди приходят сюда, прежде всего, за пищей для души. Схема общения проста: подбирается тематика, главная канва в процессе общения обогащается творчеством читателей, участников и зрителей.

Верный соратник заведующей библиотекой, сподвижник и главный аккомпаниатор вечеров Татьяна Бурькова в одну из последних встреч исполнила для собравшихся попурри "По волнам осеннего настроения" на тему известных песен.

Осень неизменно наполняет сердце светлой грустью. Именно это время года, так вдохновлявшее великого Пушкина на создание стихотворений и прозы во время его одинокого заточения в Болдино, стало темой обсуждения в клубе.

Неизменный участник "Поэтического балкона" группа "Времена года" выступила с творческой прелюдией, погрузив участников в болдинскую осень поэта.

Яркой иллюстрацией, оживившей страницы повести Белкина "Метель", стал блестяще сыгранный самодеятельными артистами отрывок из произведения.

Библиотекарь абонемента Пушкинской библиотеки Елена Чепель подробно остановилась на жизни поэта в Болдино. Она рассказала о любви Пушкина к юной Наталье Гончаровой, с которой поэт вынужден был расстаться из-за свирепствующей холеры. Не эта ли вынужденная разлука на три осенних месяца повлияла на вдохновение поэта, на создание "Повестей Белкина", написание около 30 стихотворений, среди которых "Бесы", "Элегия", "Моя родословная", поэма "Домик в Коломне", "Сказка о попе и работнике его Балде". Тогда же появились его "Маленькие трагедии", которым суждено было стать великими.

В зале библиотеки звучали стихи великого поэта, поэтические творения членов клуба творческого общения, романсы. Завершился вечер блистательным исполнением фрагмента оперы "Пиковая дама" в исполнении группы "Времена года".

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]