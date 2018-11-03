ТОС вам в помощь!

На традиционной городской планерке обсудили вопросы санитарного состояния курорта

и озвучили план праздничных мероприятий ко Дню города Началось планерное совещание с приятного события. Заместителю начальника ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей" Валентине Федоровой приказом Президента Российской Федерации присвоено звание "Заслуженный метеоролог России". Глава города Сочи Анатолий Пахомов поздравил Валентину Вадимовну с высокой оценкой профессиональных заслуг и отметил, что благодаря слаженной работе администрации курорта и службы Росгидромета получается продуктивно решать задачи, связанные с предупреждением чрезвычайных ситуаций. О надвигающейся непогоде сочинцев уведомили почти за двое суток. Ответственные службы в режим повышенной готовности также были переведены заблаговременно.

– Из-за своего рельефа Сочи подвержен природным катаклизмам. Море и соседствующие с ним высокие горы делают курорт уязвимым перед стихией. Наши прекрасные реки, которые миролюбивы в хорошую погоду, вскипают после ливней и сносят все на своем пути. И чтобы уметь противостоять непогоде, быть к ней готовыми, необходимы точные прогнозы. А здесь все зависит от мастерства метеорологов. Мы видим, что в Сочи трудятся знатоки своего дела, – подчеркнул Анатолий Пахомов и пожелал Валентине Федоровой здоровья и легкой службы.

Возвращаясь к ликвидации последствий стихии, Анатолий Пахомов подчеркнул, что многие из вопросов уже решены: автомобильное и железнодорожное сообщение с большой землей восстановлено, жители аулов, пострадавших от подтопления, возвращаются к нормальной жизни, близится к завершению генеральная уборка дворов и улиц в Адлере и Хосте. Активно помогали коммунальным службам сотрудники городской и районных администраций, за что глава города выразил коллегам огромную благодарность.

– То, что мы с вами делали, – фактически волонтерство, наша добрая воля, поэтому крайне неприятно было слышать колкие комментарии жильцов адлерских многоэтажек, которые даже не вышли из квартир, чтобы почистить собственные дворы. Стыд и позор таким хозяевам, – отметил Анатолий Пахомов. – Адлерский район пострадал от стихии меньше Лазаревского, но жители горных аулов засучили рукава и принялись расчищать завалы, а в Адлере нам приходилось вызывать эвакуаторы, чтобы переставлять машины – владельцы транспортных средств даже не удосужились их отогнать. Наплевательское отношение как к городскому, так и к собственному имуществу. Адлер меня сильно расстроил, особенно Чайсовхоз, улицы Петрозаводская, Православная, Банановая – везде много нарушителей покоя. В этом вопросе я жду реакцию от органов профилактики, а также территориального самоуправления.

Надо отметить, что к председателям ТОС, приглашенным на планерное совещание, Анатолий Пахомов обращался не единожды. Мэр видит в них главных помощников, а потому просит встряхнуться и оглянуться. Если ТОСы Центрального и Хостинского районов работают продуктивно, то юг и север курорта приходится подталкивать. В идеале председатель ТОС должен быть в курсе всех событий, происходящих на его территории, знать в лицо каждого проживающего, сообщать о подозрительных личностях или неблагополучных семьях, вникать в коммунальные и бытовые проблемы двора или улицы: забитые ливневки, аварийные деревья, неработающее уличное освещение, мусор на придомовых территориях. К слову, больше всего претензий у главы города было именно по бытовым отходам во дворах. По сведениям, дошедшим до мэра, жители некоторых микрорайонов не брезгуют складировать пакеты с мусором у подъездов домов. Анатолий Пахомов сравнил ситуацию с эпохой Средневековья и напомнил, что достаточно пары снимков в сети интернет, чтобы разрушить имидж чистого и уютного курорта, а возвращать доверие туристов придется годами.

Действительно, зрителей и сетователей среди горожан становится все больше. Ведь легче искать виновного в грязных улицах, переполненных контейнерных площадках, подтопленных дворах, нежели попытаться исправить ситуацию. К примеру, не оставлять мусорные пакеты на обочинах дорог или встать с кровати, когда слышишь вой пожарной сирены, и предпринять меры по сохранности нажитого добра. Анатолий Пахомов не устает повторять, что не надо мириться с хамством продавцов и тем, что кто-то курит в общественном месте, не надо стыдиться субботников и активной общественной деятельности. Помимо праздников есть и серые будни, когда приходится вкалывать, и сидеть сложа руки в ожидании манны небесной – глупо.

Впрочем, говорить о праздниках все же пришлось. Сочи активно готовится ко Дню города. Как доложила на планерном совещании начальник управления культуры мэрии курорта Лидия Кузьмина, праздничные мероприятия начнутся уже 17 ноября и продолжатся неделю. Помимо традиционных фестивалей и различных городских конкурсов, в этом году к праздничной дате планируется приурочить и открытие спорткомплекса в Лоо, который строился почти два года. Спорткомплекс состоит из нескольких корпусов. Здесь предусмотрены площадки для занятий баскетболом, волейболом, бассейн, тренажерный зал и помещение для аэробики. Кроме того, есть футбольное поле международного класса с трибунами, вмещающими более тысячи зрителей. Церемония открытия запланирована на 22 ноября.

В качестве подарка горожанам, мэрия планирует закончить благоустройство сквера в микрорайоне КСМ и части прогулочной зоны парка на Мацесте. Работы ведутся в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды". На улице Навагинской откроется после ремонта детская площадка, а перед загсом Адлерского района поселится скульптура "Лебединая верность". К традиционным зонам активности добавится еще одна. Так, на "Вилле Вера" городской департамент экономики планирует провести первый Семейный финансовый фестиваль, причем мастер-классы по повышению финансовой грамотности, а также разнообразные конкурсы и квесты разработаны как для родителей, так и для детей. Будут в этом году и два фейерверка. Первый салют зрители увидят в девять вечера на площади Флага, а второе пиротехническое шоу с музыкальным сопровождением спустя час развернется на площади перед Зимним театром. Кстати, здесь же выступят и приглашенные звезды российской эстрады.

– Кроме того, во всех библиотеках пройдут тематические выставки, посвящённые Сочи. Музеи готовят расширенные выставки об истории и развитии города. 15-17 ноября начнёт свою работу форум "Амфитрон", на котором будут обсуждаться вопросы стандартов обслуживания и сервиса в сфере гостеприимства. А 17 ноября в Художественном музее города подведут итоги фотоконкурса работ жителей, – отметила Лидия Кузьмина.

В списке запланированных праздничных мероприятий также традиционный приём главы города Сочи в Зимнем театре, на котором будут чествовать почетных жителей курорта, и подведение итогов городского конкурса "Чистый двор". Елена ЕРМАКОВА.

Сергей ЛИСИЦЫН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]