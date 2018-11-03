НАСТОЯЩИЙ ПОСТУПОК

В "НС" №170 от 28 сентября 2018 года в публикации "Спасли жизнь" мы писали о сочинце Денисе Кравченко, который вместе с сотрудниками полиции предотвратил попытку суицида, когда девушка хотела спрыгнуть с мацестинского моста. Совершая этот поступок Денис вряд ли задумывался о том, что его имя станет известно. Между тем, он наряду с другими не менее достойными жителями Краснодарского края, стал номинантом проекта "Поступок".

Голосование за номинантов идет на официальном сайте МВД России по Краснодарскому краю (www.23.мвд.рф). Меньше чем за неделю свои голоса за участников отдали свыше тысячи интернет-пользователей.

За пятилетнюю историю конкурса в нем приняли участие 73 номинанта. На счету участников проекта более 50 спасенных жизней.

В номинации "Граждане" и "Полицейские" проект представляют 13 участников. Не важно по долгу службы или из простого человеческого сочувствия они не прошли мимо тех, кому нужна была помощь. Среди них и сочинец Денис Кравченко, и жители Абинского района Андрей Третьяков и Асан Абдураманов, которые в мае этого года помогли правоохранителям разыскать двух потерявшихся в лесу подростков, и Евгения Петрухина из Каневского района, оперативные действия которой способствовали задержанию сотрудниками полиции подозреваемого в грабеже.

Соискателями в номинации "Полицейские" стали участковый, лейтенант полиции Егор Савостин, спасший семью новороссийцев от отравления угарным газом; сотрудники ДПС из Калининского района – старший лейтенант Сергей Цыбулькин и лейтенант Эдуард Волочай – которые помогли оперативно доставить роженицу в медучреждение; сотрудник дежурной части отдела МВД по Брюховецкому району, прапорщик полиции Роман Хапилин, спасший из ледяной воды утопающего; сотрудники стационарного поста ДПС "Кущевский" капитан Алексей Шлык и старший лейтенант Александр Орел о поступке которых стало известно из поступившей в адрес начальника главка благодарности от водителя автобуса, которому полицейские помогли устранить серьезную поломку транспортного средства и организовали доставку 70 пассажиров к месту назначения. Сотрудники ОМВД России по городу Армавир капитан Семен Глянь, сержант Максим Чикин и старший сержант Владислав Андрусенко и вовсе, рискуя собственной жизнью вынесли из объятого пламенем дома двоих местных жителей.

Каждый участник проекта уже герой и по праву может гордиться своим поступком. Проголосовать за понравившегося номинанта можно на сайте: www.23.мвд.рф. Голосование завершится 5 ноября, а награждение победителей и участников проекта состоится в День сотрудника органов внутренних дел – 10 ноября.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]