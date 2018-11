КВАДРОЛОГ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

В октябре в Сочи прошел российско-немецкий фестиваль искусств "Квадролог". Этот художественный проект проводится уже более 20 лет и включает в себя различные виды творчества: изобразительное искусство, музыку, театр, кино, литературу, а также разного рода социокультурные мероприятия – симпозиумы, семинары. Движущая сила фестиваля – не взаимная презентация обеих сторон друг другу, а развитие и реализация совместных культурных проектов. Все эти годы фестиваль поддерживается администрацией Сочи и региона Рейн-Неккар (Германия), сочинским отделением Союза художников России, министерством иностранных дел Германии и спонсорами.

В этом году программа "Квадролога" была весьма насыщенной. Открылся фестиваль показом короткометражных фильмов в альтернативном культурном пространстве PRAXIS. Татьяна Уколова (руководитель киноклуба "Кислород" (Сочи), член Союза журналистов России) представила фильмы участников и победителей "Кинотавра", Международного Каннского кинофестиваля и учащихся из киноклуба "Кислород", с немецкой стороны были показаны работы Лу-Анн Балкенхоль.

В PRAXIS'е также был проведен симпозиум на тему "Что такое социокультура?" В беседе о том, как трансформируется культура в связи с изменениями в жизни современного общества, приняли участие заместитель начальника управления культуры администрации Сочи Ирина Шуйская, руководитель "Квадролога" Элеонора Хефнер, руководитель клуба "Русская речь" Юрий Ратнер, а также основатель PRAXIS'a Михаил Барзыкин.

Музыкальная часть фестиваля отличалась большим разнообразием. В концерте гитарной музыки в Cafe-Room Moscow Алексей Соболь играл вместе с двумя гостями из Германии – Барбарой Лар и Кордулой Хамахер, а также с Виталием Филимоновым, Александром Присячем и Оксаной Соболь. Более масштабным мероприятием стал концерт в Сочинском колледже искусств, в котором приняли участие еще и немецкий гитарист-виртуоз Клаус Бессер-Феррари, сочинцы Дмитрий Цверианишвили, Сергей Ягупов, и молодые музыканты из Москвы – группа -Hosta Rita: Маргарита Чурсина, Роман Александров и Алексей Якуш. В последнем отделении концерта музыканты импровизировали на сцене во время трансляции видео Игоря Максименко и Константина Сиятского.

Не обошла стороной фестиваль и академическая музыка – в здании морского вокзала публике был представлен концерт струнного квартета имени С.В.Рахманинова, включивший в свою программу концерт камерной музыки Д.Д.Шостаковича.

В этом году в рамках фестиваля открылись и до сих пор проходят целых две выставки. Фотовыставка Looking at the other в музее Н.Островского. На ней можно увидеть индустриальные пейзажи Александра Больда, Сочи 90-х глазами фотографа и саксофонистки Кордулы Хамахер, современный Сочи Барбары Штраубе, а также снимки из региона Рейн-Неккар фотографа из Сочи Лилит Матевосян. На открытии играла группа молодых сочинских музыкантов BishaStringTrio, которая произвела большое впечатление на публику.

Вторая выставка – "Условные касания" – проходит в артмедиацентре "Родина". На ней представлены работы (графика, живопись, объекты, мэйл-арт) трех художников из Германии – Евгении Егер, Йорга Фишера и Ульриха Туля, и трех художников из Сочи – Ольги Егоровой, Олега Корчагина и Игоря Максименко. Этих разноплановых авторов объединяет интерес к искусству ХХ века, к таким его течениям, как дадаизм, сюрреализм, концептуализм, поп-арт и мэйл-арт. На открытии гостей ждал перформанс от художника Олега Корчагина и гитариста Клауса Бессера-Феррари.

В Художественном фонде сочинского отделения Союза художников России свой спектакль "Сказка о том, кто ходил страху учиться" показали Моника-Маргрет Штегер, Йорг Фишер и Олег Корчагин. А пространство, в котором в свободной форме была рассказана сказка братьев Гримм в сопровождении видео, музыки и пения, оформила самая молодая участница "Квадролога" – художница из Сочи – Юлия Ланг.

Завершился же российско-немецкий фестиваль в PRAXIS'е показом работ Сочинской лаборатории видеоарта "Голова осла в иллюминаторе". Лаборатория была организована в 2017 году искусствоведом, куратором, доктором философии в области медиа-искусства Антонио Джеузой в рамках Зимнего международного фестиваля искусств. Куратором показа выступила Татьяна Уколова.

Кстати, в этом году "Квадролог" перешел границы нашего города и после завершения в Сочи переместился в Москву. Там прошло несколько интересных мероприятий. Одним из них была выставка графики "Печатное и непечатное". Также был показан спектакль "Сказка о том, кто ходил страху учиться". А еще в клубе Алексея Козлова прошел замечательный концерт с участием немецких и российских музыкантов.

Невозможно описать в кратком газетном очерке все те невероятные впечатления, которые получили зрители, любители искусства и участники "Квадролога". Но, судя по реакции со стороны публики, по тому, с какой теплотой и радостью вспоминают эти дни немецкие и российские участники, этот фестиваль является ярким и важным событием в культурной жизни нашего города. А те, кому не удалось побывать на мероприятии, могут посетить выставки в музее Н.Островского и в артмедиацентре "Родина", которые продлятся до 11 ноября.

Олег КОРЧАГИН,

Олег КОРЧАГИН,

член Союза художников России, один из организаторов "Квадролога-2018".