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КУБОК ВЗЯЛИ НЕФТЯНИКИ

КУБОК ВЗЯЛИ НЕФТЯНИКИ
Четверг, 8 Ноябрь, 2018 - 08:04

По традиции в конце очередного спортивного сезона определился владелец кубка Сочи по футболу. Почетный трофей впервые выиграла команда "ЧНК Сочи", представляющая Черноморскую нефтяную компанию.
Успех нефтяников закономерен. В нынешнем году они не раз радовали своих поклонников и в чемпионате города, одержав, к примеру, победы над одним из фаворитов "Трактором", прошлогодним серебряным призером "Кичмаем". А чемпиону "Адлеру" оба раза уступили практически в равной (2:3, 2:3) и чрезвычайно интересной борьбе. И вот теперь, в финале розыгрыша кубка, сумели-таки одолеть его.
Жаждавшие реванша с первых минут кубкового поединка ринулись в атаку, что называется, с открытым забралом, заставив несколько опешившего чемпиона почти всей командой отойти в оборону. И все же восторжествовала атака; в результате очередной быстрой комбинации нефтяников мяч побывал в сетке ворот грозного соперника.
"Адлер", естественно, попытался переломить ход встречи, однако оппоненты проявили себя умелыми и уверенными защитниками. Так что все попытки чемпиона хотя бы сравнять счет остались нереализованными. А после удаления во втором тайме одного из игроков "Адлера" нефтяникам удалось забить второй мяч, который оказался последним в этом поединке. И команда "ЧНК Сочи" приняла вполне заслуженные поздравления.
Владимир ВЕРЕЮТИН.

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