УЧЕНИЯ ПРОШЛИ НА ХОРОШО

В подразделении транспортной безопасности "Красная Поляна" Сочинского отряда ведомственной охраны Минтранса России проведено специальное учение, в ходе учения отрабатывались действия работников ведомственной охраны Минтранса России по пресечению попыток совершения противоправных действий на охраняемом объекте и организация взаимодействия дежурной смены с представителями заказчика и правоохранительными органами города Сочи. Объектом учений являлся автодорожный тоннель №1 на совмещённой (автомобильная и железная) дороге Адлер – горноклиматический курорт "Альпика-сервис".

Представители руководства филиала и отдела полиции пгт Красная Поляна проверили реальность плана взаимодействия Сочинского отряда при возникновении чрезвычайных ситуаций на охраняемом объекте, а также действия постов караула под руководством Ашота Полояна из отделения "Форельное" при проникновении на охраняемый объект постороннего лица и при обнаружении в тоннеле предмета с признаками взрывного устройства.

Подводя итоги, руководитель учения – первый заместитель директора Краснодарского филиала ФГУП "УВО Минтранса" России Александр Репников, обратил внимание его участников на строгое и точное выполнение требований личной безопасности при выполнении задач охраны внутри тоннелей и на действующих автомагистралях. Действия дежурной смены отделения, руководимого Эдуардом Кондаковым, в ходе учений – оценены на хорошо.

В.СЛОБОДЕНЮК,

ведущий специалист по связям с общественностью филиала ФГУП "УВО Минтранса России". Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]