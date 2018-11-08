Главная
Вход для пользователей

Просмотр архива
« Ноябрь 2018  
По Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Главная » содержание

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ НА ХОРОШО

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ НА ХОРОШО
Четверг, 8 Ноябрь, 2018 - 08:05

В подразделении транспортной безопасности "Красная Поляна" Сочинского отряда ведомственной охраны Минтранса России проведено специальное учение, в ходе учения отрабатывались действия работников ведомственной охраны Минтранса России по пресечению попыток совершения противоправных действий на охраняемом объекте и организация взаимодействия дежурной смены с представителями заказчика и правоохранительными органами города Сочи. Объектом учений являлся автодорожный тоннель №1 на совмещённой (автомобильная и железная) дороге Адлер – горноклиматический курорт "Альпика-сервис".
Представители руководства филиала и отдела полиции пгт Красная Поляна проверили реальность плана взаимодействия Сочинского отряда при возникновении чрезвычайных ситуаций на охраняемом объекте, а также действия постов караула под руководством Ашота Полояна из отделения "Форельное" при проникновении на охраняемый объект постороннего лица и при обнаружении в тоннеле предмета с признаками взрывного устройства.
Подводя итоги, руководитель учения – первый заместитель директора Краснодарского филиала ФГУП "УВО Минтранса" России Александр Репников, обратил внимание его участников на строгое и точное выполнение требований личной безопасности при выполнении задач охраны внутри тоннелей и на действующих автомагистралях. Действия дежурной смены отделения, руководимого Эдуардом Кондаковым, в ходе учений – оценены на хорошо.
В.СЛОБОДЕНЮК,
ведущий специалист по связям с общественностью филиала ФГУП "УВО Минтранса России".

[ Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]

Случайное фото
Почта

Погода
GISMETEO.RU: погода в г. Сочи

Перепечатка материалов без ссылки на первоиcточник запрещена.