"АШЕМЕЗ" ВПЕРВЫЕ ПОБЫВАЛ В СОЧИ

Актеры Национального театра Республики Адыгея дали два спектакля в Большом Кичмае и Головинке В прошлом году постановку "Сказание о нарте Саусоруко" по мотивам адыгского (черкесского) героического эпоса "Нарты" в постановке режиссера Анзаура Схатума на сцене лазаревского Центра национальных культур увидели более шестисот школьников образовательных учреждений района. Успех был огромным. На этот раз актерская труппа Национального театра Адыгеи, активно гастролирующая в родной республике и за ее пределами, привезла в Сочи два своих спектакля.

– Постановки рассчитаны на разные возрастные категории, – рассказала помощник художественного руководителя Нацтеатра РА Саида Богус. – Первая – спектакль "Свирель Ашемеза" по мотивам Нартского эпоса – адресован детям и подросткам, поэтому мы специально привезли его в школу аула Большой Кичмай. Он на русском языке, очень динамичный, с ярким национальным колоритом – народной музыкой и современными мелодиями, танцами и батальными сценами. Второй – музыкальная комедия на адыгском языке по произведению Хусена Хурума в постановке Андзора Емкужа – с ним мы побывали в поселке Головинка – больше ориентирован на людей среднего и старшего возраста. Там много юмора, сатиры, "картинок" из повседневной жизни – того, что мы часто видим вокруг себя, а это и вызывает повышенный интерес зрителей.

В спектаклях задействованы молодые актеры – Адам Болоков, Марджанета Нехай, Анзор Богус, Разиет Кемечева, Рустам Муратов, Зарема Баракаева, Анзаур Хакуй, Саниет Халаште, Арсен Шхачев, Анзор Кабехов, Аскарбий Хатхакумов и Артур Ахметов.

– Благодаря "Адыгэ Хасэ" причерноморских адыгов-шапсугов во главе с Маджидом Чачухом все организационные вопросы, связанные с приездом актеров из Адыгеи в Сочи, были решены очень оперативно, в течение нескольких дней, – подчеркнул сотрудник лазаревского Центра национальных культур, в недавнем прошлом актер Нацтеатра Адыгеи Алкес Багов. – Отдельное спасибо – председателю Совета ТОС "Кичмай" Халиду Тлифу, руководству и педагогам школы аула Большой Кичмай, коллективу Дома культуры поселка Головинка и, конечно, зрителям. Их поддержка всегда очень важна для творческих людей.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]