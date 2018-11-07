ОТ ЖИВОПИСИ ДО МАСТЕРСТВА ЗОЛОТОШВЕЙ

Ночь искусств отметили в Музее истории города-курорта Сочи и его отделах. Цикл музейных мероприятий был открыт творческой встречей с художником Игорем Венским, который представил посетителям работы, объединенные названием "Портрет Сочи". Кстати, автор передал Музею истории портрет директора сочинского Зимнего театра, который, безусловно, займет свое почетное место в коллекции музея, посвященной страницам культурной жизни курорта. Кроме того, участники встречи смогли понаблюдать за процессом создания живописного полотна и пообщаться с художником.

Ко Дню народного единства было приурочено музейное путешествие "Слышу песни слова на чужом языке, но я душу певца понимаю…", во время которого юным участникам акции рассказали о музыкальных инструментах, на которых играли переселенцы, представители разных национальностей, приехавшие осваивать Черноморское побережье Кавказа в конце ХIХ – начале ХХ веков.

В цикл музейных мероприятий вошел показ фильма "Комсомол. Назад в будущее", посвященный 100-летию образования ВЛКСМ. Завершилась акция "Ночь искусств" тематическими экскурсиями по экспозиции музея.

Самыми яркими мероприятиями отделов музея стали тематические экскурсии об искусстве адыгских золотошвей, которые прошли в Этнографическом музее в поселке Лазаревское, а также концерт классической музыки "Волшебные струны", порадовавший посетителей Дачи-музея певицы Валерии Барсовой.

Виктория ВЛАДИМИРОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]