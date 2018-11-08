ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ

В этом смогли убедиться гости праздника – представители самых различных профессий, пришедшие на "Ночь искусств" в Центральную городскую библиотеку Сочи.

В фойе разместилась выставка работ людей с ограниченными возможностями здоровья, и каждое их творение свидетельствовало, что для талантливых людей нет препятствий и ограничений.

Начался вечер с дани уважения и любви к великому гению русской литературы Ивану Тургеневу, чье 200-летие будет отмечаться 9 ноября. Галина Серебрякова, возглавляющая отдел нестационарных форм обслуживания Центральной городской библиотеки, рассказала собравшимся о творчестве писателя.

В библиотечных залах звучал высокий язык поэзии Бориса Пастернака. Светлана Титова, преподаватель русской литературы, лауреат конкурса чтецов-декламаторов, особо выделила роль великого писателя, поэта, блистательного переводчика в литературе России. Его стихи с буйством красок и образов – абсолютный выход за рамки привычного. У Бориса Пастернака поэзия – радость и искупительная жертва. Также гостям праздника представили выставку произведений великого поэта "Сестра моя жизнь".

В акции приняли активное участие школьники, студенты, единомышленники, объединенные любовью к искусству, литературе. Украшением вечера стал молодежный баттл. Читатели юношеской библиотеки, участники творческой лаборатории "Русская речь" соревновались в чтении стихов собственного сочинения и гениальных творений известных российских поэтов. Баттл искрометно провел ученик гимназии №8 Влад Филатов. А одна из победительниц поэтического соревнования – Настя Блохина – поделилась впечатлениями от "Ночи искусств", отметив, что это событие оставило след в ее душе, пробудило желание совершенствоваться в стихотворчестве.

Руководитель творческой лаборатории "Русская речь" Юрий Ратнер опроверг известное утверждение, что кино – главнейшее из искусств, доказав, что театр важнее, так как он – общественная трибуна, зрелище, в котором как под увеличительным стеклом видны изъяны общества. В подтверждение этому зрителям была представлена нарезка фрагментов известных спектаклей театров на Таганке, имени Вахтангова, "Современника". Презентация была посвящена наступающему Году театра в России.

Фотографии – это тоже часть истории страны, семьи, застывшая мозаика лиц, интерьеров, пейзажей, которая не позволит забыть даже самые незначительные события, которые по прошествии времени окажутся чрезвычайно важными. Мастер-класс "Настенный альбом", который провела заведующая художественным отделением Детской школы искусств №1 Марина Чирва, был призван научить всех желающих как составлять и оформлять альбом.

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]