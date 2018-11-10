11 ноября в Центральной городской библиотеке Сочи состоятся первые краеведческие Сочинские Щербаковские чтения, в организации которых принимают участие городские отделения Русского географического общества и Российского общества историков-архивистов. Тема чтений – "Сочинское краеведение сегодня: достижения, проблемы, перспективы".

Проект призван объединить краеведов, работающих самостоятельно и в различных ведомствах, чтобы донести свои наработки до общественности. Для участия в чтениях приглашаются краеведы, сочинские экскурсоводы, преподаватели краеведческих дисциплин, работники архива, музеев и библиотек, представители СМИ, студенты и школьники.

Материалы чтений войдут в очередной выпуск альманаха "Сочинский краевед", который регулярно издается Сочинским отделением Русского географического общества.

Чтения носят имя недавно ушедшего из жизни краеведа-подвижника Сергея Щербакова. Сергей Николаевич оставил после себя богатое краеведческое наследие, был неутомимым активистом-общественником, стремившимся объединить разрозненные силы исследователей Сочи в самых различных краеведческих аспектах: историческом, географическом, культурно-просветительском. Будучи требовательным к себе и другим, Щербаков всегда призывал исследователей быть правдивыми и точными, опираться в своих трудах на документальные, архивные источники.

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