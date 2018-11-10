Главная
Вход для пользователей

Просмотр архива
« Ноябрь 2018  
По Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Главная » содержание

СОЧИНСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ СЕГОДНЯ

СОЧИНСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ СЕГОДНЯ
Суббота, 10 Ноябрь, 2018 - 07:41

11 ноября в Центральной городской библиотеке Сочи состоятся первые краеведческие Сочинские Щербаковские чтения, в организации которых принимают участие городские отделения Русского географического общества и Российского общества историков-архивистов. Тема чтений – "Сочинское краеведение сегодня: достижения, проблемы, перспективы".
Проект призван объединить краеведов, работающих самостоятельно и в различных ведомствах, чтобы донести свои наработки до общественности. Для участия в чтениях приглашаются краеведы, сочинские экскурсоводы, преподаватели краеведческих дисциплин, работники архива, музеев и библиотек, представители СМИ, студенты и школьники.
Материалы чтений войдут в очередной выпуск альманаха "Сочинский краевед", который регулярно издается Сочинским отделением Русского географического общества.
Чтения носят имя недавно ушедшего из жизни краеведа-подвижника Сергея Щербакова. Сергей Николаевич оставил после себя богатое краеведческое наследие, был неутомимым активистом-общественником, стремившимся объединить разрозненные силы исследователей Сочи в самых различных краеведческих аспектах: историческом, географическом, культурно-просветительском. Будучи требовательным к себе и другим, Щербаков всегда призывал исследователей быть правдивыми и точными, опираться в своих трудах на документальные, архивные источники.
Соб.инф.

[ Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]

Случайное фото
"Ворона и Лисица ". Парк "Ривьера"

Погода
GISMETEO.RU: погода в г. Сочи

Перепечатка материалов без ссылки на первоиcточник запрещена.