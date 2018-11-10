ЧЕМ ПАХНЕТ В МОЛДОВКЕ?

Не более 20 процентов семей в Молдовском сельском округе заключили договоры на вывоз твердых бытовых отходов и жидких коммунальных стоков с лицензированными предприятиями курорта

Территория Молдовского сельского округа обширна и наиболее близко соседствует с городской чертой Адлерского района. Аккуратные частные дома на склонах холмов утопают в зелени, в которой уже заметны осенние краски. Если забраться вверх по улице Тимашевской, откроется широкая панорама долины Мзымты и гор Главного Кавказского хребта до самой Абхазии. Так и представляются раннее утро на балконе второго этажа, чашка свежесваренного кофе по-восточному и чистый воздух, в аромате которого угадываются соленый морской бриз, влажные от росы травы и сладкие нотки цветущего османтуса.

Но местным жителям вряд ли получится насладиться пасторальными видами и свежим воздухом. Здесь контейнерная площадка САХа обросла мешками со строительным мусором, каждый третий двор завален хламом, а источающие вонь хозфекальной канализации ручьи журчат под каждым домовладением и стекают в ливневку.

С начальником отдела контроля по Адлерскому внутригородскому району управления административной инспекции Сочи Иваном Ененко и специалистами районной администрации с утра пораньше поднимаемся вверх по Тимашевской. В ливневку то тут, то там врезаны десятки труб, уходящих за заборы частных домовладений.

– Труба наша, но она не туалетная. К туалету другая труба проложена. Нам уже сказали договор заключить, сделаем, – суетится молодая женщина.

На шум выходит ее супруг:

– У нас локальные очистные, еще отец мой копал колодец. Просто от детей заложили, чтобы они туда не полезли. Зайдите во двор, трубу покажу. Откачивать – ни разу не откачивали. А зачем? Не наполняется же. У нас чистая вода течет из раковины, а сверху что льется – ужас!

У их соседей метрах в пятидесяти выше по склону есть герметичный колодец, куда собираются стоки. Раз в полгода приезжает машина и откачивает. Но договора с предпринимателем у селян нет.

– Какой договор, тут в Молдовке одна такая машина лет десять уже, все ее знают, – радушно улыбается пожилой домовладелец.

Через дом обосновались цыгане, и вскоре за воротами оказывается все шумное яркое семейство от мала до велика. Глава семьи делает вид, что не понимает, что от него хотят инспекторы:

– Какой такой договор? Да где мне такие деньги взять!

– Работать не пробовали? – аккуратно, но строго спрашивают участники обхода.

– Да вы не сердитесь на отца, кузнец он, ничего, кроме своей кузни, не знает. У нас выше дом, там все есть, и договор тоже. Я с ним поговорю, – старшая женщина большого семейства пытается сгладить конфликтную ситуацию.

Рядом частный дом, к которому толком ни подойти, ни подъехать: обрезки досок, какие-то металлические детали, автохлам. И такого добра здесь больше кубометра. Впрочем, и за заборами, во дворах у селян ничуть не чище. То старые шины свалены в кучу под черешней, то сломанная садовая мебель, то металлолом. Но вот взгляд притягивает аккуратный зеленый двор и ряды теплиц, где цветут хризантемы самых разных оттенков. Совсем другое дело, везде бы так!

Отсутствие договоров на вывоз ТБО, сброс жидких коммунальных стоков на рельеф, захламление территории – список наиболее частых нарушений городских правил благоустройства и землепользования.

– Централизованной системы канализации в Молдовке нет, у местных жителей либо септики, либо выгребные ямы. Стоки из них необходимо регулярно откачивать, для чего нужно заключить договор с любой лицензированной организацией или ИП, с САХом, – поясняет Иван Ененко.

– У какого процента местного населения есть такие договоры? – интересуюсь у инспектора.

– Не более чем у двадцати процентов.

В ходе обхода были составлены протоколы об административных правонарушениях. На их устранение у граждан есть около месяца. Разъяснительная работа с населением ведется на постоянной основе.

Анна МАРТЫНОВА.

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