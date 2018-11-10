Моя полиция меня бережет

Торжественное мероприятие в честь профессионального праздника сотрудников правоохранительных органов состоялось на Театральной площади. Парад подразделений сочинского гарнизона Министерства внутренних дел РФ по традиции начался со смотра личного состава.

В числе "новеньких" – подразделение туристической полиции, образованное к чемпионату мира по футболу. Его сотрудники владеют минимум одним иностранным языком и помогают нашим гостям во время всех крупных международных и российских мероприятий. Участие в параде принял и личный состав национальной гвардии и Всекубанского казачьего войска, который несет патрульную службу, обеспечивая общественный порядок и безопасность на курорте наравне с правоохранителями. В числе почетных гостей на празднике присутствовали руководители силовых структур, ветераны органов внутренних дел, воспитанники военно-патриотического клуба "Гренадер".

– Вы посвятили свою жизнь служению закону и обеспечению общественной безопасности и с честью выполняете свой профессиональный долг. В рядах сочинских органов внутренних дел работают достойные люди, преданные идеалам профессии. Во многом благодаря этому Сочи сегодня является одним из самых комфортных, а главное – безопасных для жизни городов страны. Я уверен, что и в дальнейшем вы будете также успешно выполнять возложенные на вас государством задачи, – подчеркнул в своей поздравительной речи мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Правоохранительными органами нашего города за минувший год была проведена серьезная работа. На курорте практически не осталось людей без определенного места жительства, удалось снизить общий уровень преступности, в первую очередь это касается тяжких преступлений. Раскрываемость других правонарушений удалось сохранить на уровне прошлого года. Порядок на улицах Сочи полицейские обеспечивают круглосуточно.

К профессиональному празднику сотрудники сочинской полиции были награждены городскими и ведомственными нагрудными знаками "За отличие в службе", почётными грамотами и благодарственными письмами.

По окончании награждения на Театральной площади прошли показательные выступления. Юные спортсмены военно-патриотического клуба "Гренадер" – призеры международных, российских, краевых и городских соревнований по боевым искусствам. Своим мастерством они поделились с собравшимися. Рота специального назначения продемонстрировала приёмы рукопашного боя, навыки применения оружия, специальных средств, мастерство владения телом, силу духа и бойцовский характер спецназовца, которые необходимы для выполнения различных боевых задач. Кинологическая служба произвела задержание условного преступника при помощи служебно-розыскных собак. Затем на сцене Зимнего театра для полицейских и их семей был организован большой праздничный концерт.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]